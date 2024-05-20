الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"علوم سوهاج" تنظم ندوة حول الملكية الفكرية وكيفية الحصول على براءة الاختراع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظَّمت كلية العلوم بجامعة سوهاج ندوة بعنوان "الاختراعات من الفكرة إلى تسجيل البراءة" بالتعاون مع مكاتب التايكو بالجامعة، بحضور كلًا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والدكتور معتز حسن عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، وعدد من الطلاب من الكلية، وذلك بقاعة سيمنار الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الندوة تهدف إلى تعريف الطلاب بحقوق الملكية الفكرية وكيفية الحفاظ على أفكارهم من خلال تسجيلها في أكاديمية البحث العلمي، والحصول على الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، مؤكدًا أن الملكية الفكرية لها قانون دولي يحميها، وأي شخص يمتلك فكرة نظرية أو عملية يجب أن يتخذ كل الإجراءات لضمان حقه المعنوي والمادي في هذه الفكرة، من خلال  قوانين النشر الخاصة بالملكية الفكرية.

وقال الدكتور حازم المشنب، إن الندوة  تهدف إلى صقل مهارات طلاب الكلية بماهية الابتكار والإبداع من أجل التقدم في مختلف مجالات الحياة، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع تطبيقي ملموس.  

وخلال فعاليات الندوة، وجَّه الدكتور  معتز عطا،  المحاضر بالندوة، تحية شكر وتقدير لما يقدمه الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، من دعمٍ غير مسبوق لمكاتب التايكو وللمبدعين والمبتكرين، وذلك  من خلال تسليط الضوء على ابتكاراتهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية، وحرصه المستمر على عقد مؤتمر سنوي خاص بالمبدعين والمبتكرين داخل الجامعة (مستقبل الابتكار وريادة الأعمال) وذلك بهدف نشر ثقافة الإبداع والابتكار.

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