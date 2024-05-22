مياه سوهاج: ضعف المياه بالأدوار العليا بالبلينا لتغير محبس طرد طلمبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة البلينا بسوهاج وذلك غدا الخميس، من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم ولمدة خمس ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تغير محبس طرد طلمبة مرشحة بمحطة مياه البلينا السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من، تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز المراغة والجاري به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” حيث تضم القافلة خدمات مجانية للأهالي كقراءة وفحص العدادات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جوده مياه الشرب وكذلك استقبال شكاوى العملاء واستفساراتهم وحلها.