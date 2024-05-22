الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات الإلكترونية لكلية الصيدلة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات كلية الصيدلة، والتي تعقد إلكترونيًا بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور علام عبدالمنعم القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبري عبد الباسط مدير مركز الاختبارات الإلكترونية  والدكتور عبد العليم سعد نائب مدير المركز.

وأكد "النعماني" أن الجامعة تحرص على تطبيق الاختبارات الإلكترونية باعتبار أنها أحد أهم أهداف خطتها الاستراتيجية، نحو التحول الرقمي والتي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم، حيث يتم من خلالها تقييم إلكتروني للطالب لحظيًا، من خلال تزويده بكم كبير من بنوك الأسئلة التي تعمل بشكل آلي وتقضي على فرص الغش والتظلمات نهائيًا.

وقال "النعماني" إن الإختبارات الإلكترونية تتميز بالمرونة والكفاءة وتحقق الشفافية بالعملية التعليمية، حيث  يتم باستمرار متابعة سير الامتحانات أولًا بأول، وحل أي مشكلات أو معوقات تظهر خلال فترة انعقادها،  مشيدًا بكل الأمور التقنية والتجهيزات بالمركز لتأدية الامتحانات من خطوط إنترنت فائقة السرعة، ودقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

وأضاف الدكتور علام عبدالمنعم، أن رئيس الجامعة تفقد امتحانات مادة رقابة جودة الأدوية للمستوي الخامس، حيث يؤدي الامتحانات 121 طالبًا وطالبة، موضحًا أن الامتحانات تستمر حتى 13 يونيو الجاري.

حسان النعماني رئيس جامعة سير أعمال سوهاج الالكترونية

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