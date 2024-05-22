استبعاد مراقب بالشهادة الإعدادية بسوهاج نشر أسئلة الامتحان

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن فريق الرصد الإلكتروني بالمديرية المكلف بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، تمكن عن طريق الأكواد الموجودة على أوراق الأسئلة من تتبع وإحباط محاولات الغش الإلكتروني، وتم ضبط مراقب أول في إحدى لجان إدارة دار السلام التعليمية، لقيامه بتسهيل عملية الغش ونشر أسئلة الامتحانات على المواقع والصفحات.

وتم استبعاد المراقب من العمل باللجنة، وإحالة الواقعة للشئون القانونية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإيقافه عن العمل، وذلك في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذها المديرية لضبط أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما تم رصد قيام رئيس لجنة بإحدى مدارس إدارة سوهاج التعليمية، بانتداب معلمة من التعليم الفني للعمل كملاحظة باللجنة، رغم أن ابنتها تؤدى الامتحان في نفس اللجنة، وعلى الفور قامت المديرية باستبعاد رئيس اللجنة، والمعلمة المذكورة، كما تم استبعاد رئيس لجنة بإدارة البلينا، لعدم انضباط العمل بإحدى اللجان، وعدم التزام الطلاب بالجلوس بلجانهم الفرعية، وتسهيل أعمال الغش باللجنة، وتم إحالة الواقتين للشئون القانونية بالمديرية.

كما تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات كلية الصيدلة، والتي تعقد إلكترونيًا بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور علام عبد المنعم القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبري عبد الباسط مدير مركز الاختبارات الالكترونية والدكتور عبد العليم سعد نائب مدير المركز.

وأكد النعماني، على أن الجامعة تحرص علي تطبيق الإختبارات الإلكترونية باعتبار إنها أحد أهم أهداف خطتها الاستراتيجية، نحو التحول الرقمي والتي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم، حيث يتم من خلالها تقييم إلكتروني للطالب لحظيًا، من خلال تزويده بكم كبير من بنوك الأسئلة التي تعمل بشكل آلي وتقضي على فرص الغش والتظلمات نهائيًا.

وقال النعماني، إن الاختبارات الإلكترونية تتميز بالمرونة والكفاءة وتحقق الشفافية بالعملية التعليمية، حيث يتم بإستمرار متابعة سير الامتحانات أولًا بأول، وحل أي مشكلات أو معوقات تظهر خلال فترة انعقادها، مشيدًا بكافة الأمور التقنية والتجهيزات بالمركز لتأدية الامتحانات من خطوط إنترنت فائقة السرعة، ودقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

وأضاف الدكتور علام عبد المنعم، أن رئيس الجامعة تفقد امتحانات مادة رقابة جودة الأدوية للمستوي الخامس، حيث يؤدي الامتحانات 121 طالب وطالبة، موضحًا أن الإمتحانات تستمر حتى يوم 13 يونيو الجاري.