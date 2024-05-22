الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استبعاد مراقب بالشهادة الإعدادية بسوهاج نشر أسئلة الامتحان

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن فريق الرصد الإلكتروني بالمديرية المكلف بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، تمكن عن طريق الأكواد الموجودة على أوراق الأسئلة من تتبع وإحباط محاولات الغش الإلكتروني، وتم ضبط مراقب أول في إحدى لجان إدارة دار السلام التعليمية، لقيامه بتسهيل عملية الغش ونشر أسئلة الامتحانات على المواقع والصفحات.

وتم استبعاد المراقب من العمل باللجنة، وإحالة الواقعة للشئون القانونية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإيقافه عن العمل، وذلك في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذها المديرية لضبط أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما تم رصد قيام رئيس لجنة بإحدى مدارس إدارة سوهاج التعليمية، بانتداب معلمة من التعليم الفني للعمل كملاحظة باللجنة، رغم أن ابنتها تؤدى الامتحان في نفس اللجنة، وعلى الفور قامت المديرية باستبعاد رئيس اللجنة، والمعلمة المذكورة، كما تم استبعاد رئيس لجنة بإدارة البلينا، لعدم انضباط العمل بإحدى اللجان، وعدم التزام الطلاب بالجلوس بلجانهم الفرعية، وتسهيل أعمال الغش باللجنة، وتم إحالة الواقتين للشئون القانونية بالمديرية.

كما تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات كلية الصيدلة، والتي تعقد إلكترونيًا بمركز الاختبارات الإلكترونية  بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور علام عبد المنعم القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبري عبد الباسط مدير مركز الاختبارات الالكترونية  والدكتور عبد العليم سعد نائب مدير المركز.

وأكد النعماني، على أن الجامعة تحرص علي تطبيق الإختبارات الإلكترونية باعتبار إنها أحد أهم أهداف خطتها الاستراتيجية، نحو التحول الرقمي والتي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم، حيث يتم من خلالها تقييم إلكتروني للطالب لحظيًا، من خلال تزويده بكم كبير من بنوك الأسئلة التي تعمل بشكل آلي وتقضي على فرص الغش والتظلمات نهائيًا.

وقال النعماني، إن الاختبارات الإلكترونية تتميز بالمرونة والكفاءة وتحقق الشفافية بالعملية التعليمية، حيث  يتم بإستمرار متابعة سير الامتحانات أولًا بأول، وحل أي مشكلات أو معوقات تظهر خلال فترة انعقادها،  مشيدًا بكافة الأمور التقنية والتجهيزات بالمركز لتأدية الامتحانات من خطوط إنترنت فائقة السرعة، ودقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

وأضاف الدكتور علام عبد المنعم،  أن رئيس الجامعة تفقد امتحانات مادة رقابة جودة الأدوية للمستوي الخامس، حيث يؤدي الامتحانات 121 طالب وطالبة، موضحًا أن الإمتحانات تستمر حتى يوم 13 يونيو الجاري.

الالكتروني المكلف الأكواد الموجودة أوراق الاسئلة تتبع الغش الإلكتروني دار السلام

مواد متعلقة

"تعليم سوهاج" تتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة