جهاز الشيخ زايد يحرر محاضر ضد مخالفات البناء.. وغلق وتشميع محلات مخالفة

كلف المهندس أحمد عبد الرزاق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد الإدارات المعنية كل من (الإزالات - الأمن - التنمية- القطاعات) بجهازالمدينة بالتعاون مع شرطة المرافق وشرطة التعمير حملة لمواجهة مخالفات البناء بالمدينة.

أوضح المهندس أحمد عبد الزراق، أن الحملة أسفرت على التحفظ على تشوينات الرمل والأسمنت والتحفظ على المعدات كما تم ايقاف الاعمال بالقطعة رقم 166 م2ح5، كما تم إيقاف الأعمال مخالفة البناء بالقطعة ق 32 ح 13 م2، التي كانت تقوم بشدة أعمدة بالردود الجانبي ونجارة سقف وصب أعمدة في الردود الجانبي والخلفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن الحملة قامت بتنفيذ إزالة الحوائط المخالفة بالقطعة رقم 25 A بيت الوطن كما تمت عمل إزالة الأعمال المخالفة وهي تقسيم بدروم ق163 ح9 مج1.

أكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وحرصًا من جهاز مدينة الشيخ زايد على الواجهه الحضاريه للمدينة، وتأكيدا من الجهاز على استمرار التعامل بكل حسم فى مجابهة العشوائيه بكل صورها والقضاء على المخالفات.

جهاز الشيخ زايد: يصدر قرارات بتحرير غلق وتشميع ورفع الاشغالات

وواصل أن الحملات اليومية بالمدينة، أسفرت حملة اليوم عن تنفيذ قراري غلق وتشميع ورفع الاشغالات بمحلات مج3 ح3.

كما قامت الحملة بتنفيذ قراري غلق وتشميع بالإسكان الحدائقي، وحملة إشغالات.

أضاف المهندس أحمد عبد الرزاق، أنه جرى تنفيذ رفع إشغالات والتنبيه باستخراج التراخيص اللازمة للمحلات بمول لازوردي مج1 ح8، مؤكد أن حملات مستمرة للقضاء على الباعة الجائلين والتروسيكلات بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز الشيخ زايد، أن جميع الحملات تنفيذ الإدارة العامة للتنمية بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الأمن، كما يؤكد الجهاز على استمرار الحملات اليومية صباحا ومساء لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضاري.