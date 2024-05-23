الخميس 23 مايو 2024
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رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة مياه الـ3 مراحل للوقوف على حالة العمل

رئيس جهاز 6 أكتوبر
رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة مياه

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينه 6 أكتوبر، محطة مياه الشرب، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك، للتأكيد على العمل على انتظام عملية التشغيل بالـ3 مراحل بالمحطة. 

وأوضح  المهندس عادل النجار أن محطة تنقية مياه الشرب الجديدة بطاقة إجمالية مليون و600 ألف م٣/ يوم مقسمة إلى أربع مراحل، كل مرحلة بطاقة إجمالية 400 ألف م3 يوميًا.

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تفاصيل تشغيل الـ3 مراحل لمحطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر 

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن المرحلة الأولى تعمل بكامل طاقتها وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، بينما تعمل المرحلة الثالثة حاليا بطاقة 200 ألف م3 وجارٍ استكمال دخول باقى الطاقة الإجمالية لتصبح 400 ألف م٣/يوم، وستعمل المرحلة الثالثة بكامل طاقتها مع بداية فصل الصيف لتوفير احتياجات السكان من المياه.

وتابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن المرحلة الأولى تعمل بنظام المروق النابض وشرائح اللاميلا للوصول إلى أفضل جودة منتجة، بينما تعمل المرحلة الثالثة بنظام اللاميلا المتطورة، حيث يتم التحكم فى جودة المياه المنتجة من خلال معامل محطات المياه بجانب مراقبة الشبكة الخارجية.

وأكد رئيس الجهاز، على ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطات مياه الشرب ومآخذها وروافعها على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطات، وإطالة عمرها، 

ونوه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام فى كل المحطات، موجهًا بالاستعانة والاستفادة من الشركات المتخصصة في مجال إدارة وصيانة محطات مياه الشرب والمآخذ والروافع الخاصة بها.

واستطرد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز قائلا، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وأشرف فتحي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لأعمال المرافق وحل الأزمات بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة مياه 
رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة مياه 
رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة مياه 
محطة مياه الشرب زيادة انتظام عملية الـ3 مراحل تنقية الجديدة

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