الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقطاعين الشرقي والشمالي

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار،

واصل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقطاعين الشرقي والشمالى بالمدينة، بهدف الاطلاع على آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب تنفيذها.

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير 

رافق رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المهندس محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز للطرق، والمهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشرقي، ومديرو الإدارات المعنية.

وتفقد "النجار" في جولته الحي المتميز بالقطاع الشرقي، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض، ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة والاطلاع على نسب التنفيذ.

رفع الكفاءة بالقطاعين الشرقي والشمالي

وفى سياق متصل، تفقد " النجار" القطاع الشمالي لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على مستوى النظافة والزراعة.

وشدد " النجار" على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشروعات فى أقرب وقت ممكن مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية والتنظيم والأمان.

المهندس عادل النجار مدينة ٦ أكتوبر ورفع الكفاءة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر المهندس محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز للطرق المهندس راضي خليل

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