الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى تكشف موعد طرح الإعلان السابع عشر

صورة حية لوحدات الاسكان
صورة حية لوحدات الاسكان الاجتماعي

يتساءل الكثيرون حول موعد طرح ما يعرف بالإعلان السابع عشر من  وحدات الإسكان الاجتماعي - وحدات سكن لكل المصريين 5، وذلك بعد مرور نحو 5 أشهر على طرح الإعلان السادس عشر، ما دعا عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي توقع الطرح خلال الشهر الجاري.

فيما كشفت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حقيقة الأمر لـ"الدستور"، قائلة إنه لم يتم تحديد موعد طرح جديد حتى الآن، وأن ما يتردد من قبل أحد المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن طرح وشيك عار تماما عن الصحة.

ودعت مي عبدالحميد المواطنين الراغبين فى حجز وحدة إسكان اجتماعي، متابعة الصندوق عبر موقعه وصفحته الرسمية والبيانات الرسمية لوزارة الإسكان، وعدم الانسياق وراء ما يردده أصحاب صفحات السوشيال كونهم يطمحون فقط إلى تحقيق مشاهدات وقراءات وعدم الارتكان للمصادر الرسمية فى هذا الشأن.

وأوضحت مي عبدالحميد أن الاعلان الاخير، رغم أنه كان إعلانا تكميليًا إلا أنه يمكن وصفه بإعلان عادي لأن المطروح فيه بلغ نحو 120 ألف وحدة وهو رقم كبير جدا، بخلاف أن هناك إعلانات سابقة لم ينته تسليم وحداتها، وهو ما يدعونا كصندوق إسكان اجتماعي للتمهل، حتى تنتهي عملية فرز المتقدمين للإعلان الأخير، وحصر المطلوب تسليمهم وحداتهم فى الإعلانات السابقة، حتى لا تتراكم الطلبات ونتهم بالتأخر.

وكشفت عن إرسال أوراق المتقدمين للإعلان الأخير لشركات الاستعلام، لفرز مستنداتهم والوقوف على الأعداد الحقيقية المنطبق عليها الشروط، وتجنيب غير المنطبق عليهم الشروط، بعدها نبدأ تجهيز طرح الإعلان المرتقب.

وأكدت مي عبدالحميد استمرار طرح وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة لصالح محدودي الدخل، كتوجيه من القيادة السياسية بهذا الشأن والدعم الكبير الذي توليه الدولة لصالح محدودي الدخل فى هذا الاتجاه؛ لتوفير سكن ملائم لكافة الشرائح وتوفير حياة كريمة للمواطنين كافة.

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