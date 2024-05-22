مدبولى لرؤساء الهيئات المالية العربية: مصر اتخذت إجراءات حاسمة للنهوض باقتصادها

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برؤساء الهيئات المالية العربية، فى مستهل كلمته التي ألقاها، قبل قليل، خلال انطلاق اجتماعات رؤساء الهيئات المالية العربية 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "مدبولي"، خلال كلمته، إن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لهذا العام تأتي فى وقت بالغ الأهمية، وتشرف مصر باستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة، ما يعد أبرز دليل على حرصها لتحقيق التكامل العربي، وأن الانعقاد هذا العام يأتي انعكاسًا للظروف المحيطة، وهنا تبرز أهمية الهيئات العربية على دعم الدول العربية لتخطي التحديات التي تواجهها واستكمال خططها التنموية.

وقال "مدبولي" أيضا إن الهيئات مطالبة بدعم أكبر خلال الفترات المقبلة، لمواجهة التحديات، وثقتنا فى قدرة الحكومات العربية على تخطي التحديات لمعالجة الاختلالات كبيرة جدًا، ومن جهتها سعت الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات حاسمة للنهوض بالاقتصاد المصري، من بينها دعم القطاع الخاص بهدف تحقيق 65% من صادرات الدولة المصرية من قطاعات الصناعة.

حلول مالية مبتكرة تناسب التحديات العالمية

تابع، أن دور الدول المتقدمة لدعم الدول النامية مهم فى ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أشقاؤنا، خاصة الأشقاء الفلسطينيين، كما نحتاج إلى تطوير حلول مالية مبتكرة لتناسب التحديات العالمية، داعيًا الهيئات العربية لدعم الدول العربية ودعم عمليات التنمية المستدامة فضلًا عن دعم المرأة العربية كواحدة من مسوغات التنمية المستدامة.

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالقول إن مصر عازمة على التعاون مع الأشقاء العرب وفى القلب منها الهيئات المالية العربية لتنعم شعوبنا بالأمن والرخاء.

وتُعد تلك الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.