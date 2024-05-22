الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "جهاز السويس الجديدة " تتفقد المنطقة الصناعية بعتاقة ورافع المياه المغذي للمنطقة

رئيس جهاز السويس
رئيس "جهاز السويس الجديدة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، شوارع وميادين المنطقة الصناعية بعتاقة، لتكثيف دور إدارات التنمية والزراعة والأمن والتشغيل والصيانة والكهرباء ومتابعة تفعيل قانون التصالح ومنع المخالفات، وذلك في إطار  متابعة المناطق الصناعية وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها.

توفير الخدمات للمصانع

وخلال الجولة، وجهت مخلوف بجاهزية جميع المرافق وتوفير الخدمات للمصانع والشركات والحفاظ على شكل حضاري متميز للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة،  ومراقبة تطبيق قانون التصالح ومنع حدوث أي مخالفات.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، يرافقها مسئولو الجهاز، رافع مياه الـ٩٠٠مم المغذي للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة.

وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان لمناقشة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة

وشددت رئيس الجهاز على استمرارية الضخ بنفس الضغوط التي تحتاجها المنطقة الصناعية بعتاقة، ولاسيما مع قدوم فصل الصيف وزيادة الاستهلاك، كما شددت على ضرورة مراقبة نسبة الكلور وتحليلها بشكل مستمر، وكذلك غسيل الخزانات وفقًا للجدول الدوري،  ومراقبة شبكة التوزيع ومتابعة كميات المياه.

مدينة السويس الجديدة اسماء مخلوف المنطقة الصناعية قانون التصالح المخالفات السويس

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