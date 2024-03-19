رئيس "السويس الجديدة" تتابع معدلات تنفيذ "سكن لكل المصريين" وأعمال المرافق بالمدينة
تابعت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة المهندسة أسماء مخلوف، أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والخدمات، وشبكة الري بالتنقيط والسياج الشجري الممتد بطول 7 كم لحماية المنطقة الصناعية بعتاقة.
وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، في جولة ميدانية لمتابعة العمل بجميع قطاعات المدينة، والتي تضم تنفيذ 2064 وحدة سكنية تخطت نسبة الإنجاز فيها 78%، وقطاع البنية التحتية الذي تخطت نسبة الإنجاز فيه بمرفق المياه 55%، ومرفق الصرف 83%، والطرق 80%، وبالنسبة لتنفيذ شبكة الري بلغت نسبة الإنجاز 35%، وفيما يتعلق بمحطة الصرف العاجلة طاقة 1000م٣/يوم تم الحفر بالكامل والتسوية، وصب القواعد العادية بإجمالي نسبة تنفيذ 10%، وفي الكهرباء بلغت نسبة الإنجاز لأعمال شبكة الإنارة نحو 20%.
كما تفقدت منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة "سوق تجارية- حضانة- مدرسة"، حيث بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ 8 محال بالسوق التجارية 97%، وموقع تنفيذ الحضانة بلغت نسبة الإنجاز34%، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي سعة 33 فصلا 45%.
وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن أعمال شبكة الري بالتنقيط والسياج الشجري جارٍ تنفيذهما بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة للحماية من الأتربة، حيث تخطت نسبة الإنجاز 55%.