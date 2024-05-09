الخميس 09 مايو 2024
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مصر

وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان لمناقشة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، لمناقشة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بشكل عام، وفى مقدمتها مدينة العاشر من رمضان، نظرًا لوجود منطقة صناعية كبيرة بها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

 

الجزار يؤكد أهمية إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.. والتعاون بين الجهات المعنية


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد محددة، وأنماط قياسية لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ووزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية.


وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، والحفاظ عليها فى أفضل حالة، موضحًا ضرورة إشراك مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ومساهمة مختلف الأطراف المعنية في ذلك، ووضع خطوات تنفيذية.

 

الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي يبدى إعجابه الشديد بجودة التخطيط والبناء وسرعة الإنجاز ومهارة التنفيذ
 

 

زار الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، أمس الأربعاء، مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارته الحالية لمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الإسكان المصرية، والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، ويرافقه السيد/ أشرف بن سلطان بن سيف المحروقي، رئيس مكتب الوزير، والسيد/ إبراهيم بن حمود بن سالم الوائلي، المدير التنفيذي للاستراتيجية العمرانية، والسيد/ هشام بن نجيب بن عمر الزبيدي، مستشار الوزير للتطوير العقاري، والسيد/ أحمد بن سعود بن ناصر الكمياني، مدير عام الأراضي.
 

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