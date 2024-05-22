الأربعاء 22 مايو 2024
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وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة مخالفات بناء فى الساحل الشمالى

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض داخل كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

ونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بشاليه بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي "إسكندرية - مطروح"، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء غرف مخالفة، وأعمال أخرى.

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وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن الإدارات المختصة بأجهزة مدن: الشيخ زايد، والعاشر من رمضان، والشروق، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة، نفذت حملات لإزالة مخالفات البناء بعدة مناطق، وذلك بمعاونة الشرطة المختصة.
وأكد الوزير أنه لن يسمح بأى مخالفة جديدة وستتم الإزالة الوجوبية لأى مخالفة، وأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وستتم الإزالة الفورية لها، كما أن هناك فرق عمل على مدار اليوم، بجهاز كل مدينة، مكلفة برصد أى مخالفة بناء، والتعامل معها على الفور، بالإضافة إلي الرصد الفوري من منظومة التغيرات المكانية لأي محاولة بناء مخالف، مطالبا المواطنين بالحفاظ علي مدخراتهم، وتوجيهها في المكان الصحيح، بدلا من ضياعها في البناء المخالف، الذي حتما سيزال، مشددا علي حائزي قطع الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، بالالتزام بالشروط البنائية وشروط التخصيص وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، فلا تهاون مع المخالفات  حرصًا على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.

الشيخ زايد 

وفي السياق ذاته، نفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، حملة لمواجهة مخالفات البناء بالمدينة.

وأوضح المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز المدينة، أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية وإيقاف الأعمال لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح للقطع أرقام (5ج - 31ج - 149) بيت الوطن، والقطعة رقم 67 تيامو سيتي، بجانب إزالة لبناء أعمدة مخالفة للقطعة رقم 232 الحي التاسع المجاورة 1، وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقاد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة مكبرة للجنة الإشغالات والتعديات بالجهاز، بمشاركة الشرطة المختصة، لإزالة عدد من المحال المخالفة بغرب الحي العاشر بالمدينة. 
وصرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة تمكنت من تنفيذ قراري إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار سطح بعقارين بالمنطقة الخامسة عمارات، والحى الثانى شرق بالمدينة، لزيادة النسبة البنائية بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلهما إلى وحدات سكنية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارات وإلزام المخالفين بتحمل نفقة الإزالة.  
وأضاف الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، أنه تم منع محاولة بناء وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الخامسة عشر بالحى الثالث، وكذا إيقاف أعمال لمحاولة بناء مظلة مفتوحة الجوانب أعلى الروف بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الثانية بنطاق الحي الأول، وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين، وتم التحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وأوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم رصد مخالفة بناء بقطعة أرض بمنطقة ابنى بيتك، المرحلة الثالثة، وعلى الفور تم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة فى المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للساحل الشمالي عاصم الجزار الاسكان

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