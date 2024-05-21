رئيس الوزراء يستقبل السفير السعودى بالقاهرة بمناسبة انتهاء مهام عمله

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، بمناسبة انتهاء مهام عمله بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُتمنيًا له دوام التوفيق في مهام عمله المقبلة، كما أكد عُمق العلاقات التاريخية بين القيادة السياسية والشعبين الشقيقين في البلدين، مشددًا على السعي بصورة دائمة لتطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب نقلي عن اعتزازه بفترة عمله في مصر، وتقديره للحفاوة التي رافقته خلال السنوات الماضية في القاهرة، والتعاون الذي حظي به من جانب الدولة المصرية، مُؤكدًا تطلع بلاده لدعم العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء الدائم بها.

وعلى صعيد آخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي قطاع الدواء في مصر (حكوميين وقطاع خاص)، لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري لصناعة الأدوية، والدكتور أحمد حجازي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، والدكتور هشام الفتي، وكيل المجلس التصديري لصناعة الأدوية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور رياض أرمانيوس، وكيل غرفة صناعة الأدوية، والدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية.