الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإسكان يختتم جولته بالصعيد بمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بملوي الجديدة

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الإسكان

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، بعقد اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة، موضحًا أنها إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع ضمن مدن إقليم شمال الصعيد، حيث تقع جغرافيا ضمن مدن محافظة المنيا شرق طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد عن مدينة ملوي القائمة نحو 12 كم، بمحافظة المنيا، وتبلغ مساحتها حوالي 18420.52 فدان طبقًا للقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018.

وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز مدينة "الفيوم الجديدة" لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة


ورافق وزير الإسكان فى جولته التفقدية بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نائبى رئيس الهيئة، والمهندس عصام بدوى، المشرف على المدن الجديدة بشمال الصعيد، ومعاونو نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، ورؤساء أجهزة مدن (بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن وملوى الجديدتين).

txt

وزير الإسكان يوجه بإعداد دراسة لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيًا


واستعرض وزير الإسكان، المخطط العام لمدينة ملوى الجديدة، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة، 880 فدانًا، والمرحلة العاجلة من المدينة بمساحة 91 فدانًا، والمنطقة الصناعية بمساحة 1310 أفدنة، كما استعرض المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى، والتى تضم (منطقة عمارات جنة - منطقة الأراضي السكنية المتميزة والأكثر تميزًا - منطقة وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - منطقة خدمات المرحلة الأولى).

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينتى الفشن وملوى الجديدتين، حول الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات بالمرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة، حيث أوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ 768 وحدة سكنية بمشروع جنة للإسكان، وتم الانتهاء من 256 وحدة أخرى، وجار تنفيذ عمارة نموذج 75 م2، و6 عمارات نموذج 90 م2 بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين، إضافة إلى مشروعات المرافق، والكهرباء والاتصالات، والزراعة، والمبانى الخدمية، وغيرها.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني المدن الجديدة بالصعيد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار مدينة ملوي الجديدة مدن الجيل الرابع

مواد متعلقة

رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يكشف جرائم جيش الاحتلال فى غزة

مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين فى هجوم صاروخى على دينبرو الأوكرانية

عاجل.. احتجاجات فى تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

استقرار فى طقس البحر الأحمر وهدوء بحركة الرياح

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

بنسبة نجاح 71%.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

سيد بدرية ينافس على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان البافتا (صور)

الأكثر قراءة

معدية أبوغالب.. مفاجأة جديدة فى الحادث قد تبرئ السائق

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

حيلة النفس الأخير.. مدرس الفيزياء يراوغ المحكمة للهروب من "عشماوى"

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

معدية أبوغالب.. تفاصيل مأساوية وحقيقة صادمة كشفتها التحقيقات

8 لاعبين من الأهلى على رادر حسام حسن استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى