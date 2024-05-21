وزير الرى: تشكيل مجموعة عمل من الخبراء الفنيين فى مصر والإتحاد الأوروبى لمتابعة برنامج العمل

إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بفلوريكا فينك هويجر مدير عام البيئة بالإتحاد الأوروبى، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى في قطاع المياه.

وأشار الدكتور سويلم للإهتمام الكبير الذى توليه مصر لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال المياه، والذى تم تتويجه بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" في شهر ديسمبر 2023، خاصة أن قضايا المياه والمناخ تُعدان من أهم أولويات الدولة المصرية، حيث يتم العمل على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من الوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يُسهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك ومتابعة تنفيذ المستهدفات من هذا الإعلان، كما قامت مصر بإعداد مقترحات للمشروعات ذات الأولوية، والتي سيتم تنفيذها تحت مظلة هذا التعاون.

كما أشار لضرورة الاستفادة من فعاليات "مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي للاستثمار" والمزمع عقده في شهر يونيو المقبل تحت رعاية عبدالفتاح السيسى، باعتباره فرصة لمزيد من المناقشات والتنسيق المشترك في مجال المياه. كما أشار سيادته لأهمية المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe والتي تم تحت مظلتها تدشين "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA، مشيرًا لأهمية دعم الإتحاد الأوروبى لهذا المركز الهام الذى يُسهم في تدريب ورفع كفاءة المتخصصين الأفارقة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ بالقارة الإفريقية.

وتوجه الدكتور سويلم بدعوة فلوريكا للمشاركة في فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و"إسبوع المياه الإفريقى التاسع" والمزمع عقدهما بالقاهرة في شهر أكتوبر 2024.