الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وزير الرى: تشكيل مجموعة عمل من الخبراء الفنيين فى مصر والإتحاد الأوروبى لمتابعة برنامج العمل

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بفلوريكا فينك هويجر مدير عام البيئة بالإتحاد الأوروبى، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى في قطاع المياه.

وأشار الدكتور سويلم للإهتمام الكبير الذى توليه مصر لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال المياه، والذى تم تتويجه بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" في شهر ديسمبر 2023، خاصة أن قضايا المياه والمناخ تُعدان من أهم أولويات الدولة المصرية، حيث يتم العمل على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من الوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يُسهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك ومتابعة تنفيذ المستهدفات من هذا الإعلان، كما قامت مصر بإعداد مقترحات للمشروعات ذات الأولوية، والتي سيتم تنفيذها تحت مظلة هذا التعاون.

 كما أشار لضرورة الاستفادة من فعاليات "مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي للاستثمار" والمزمع عقده في شهر يونيو المقبل تحت رعاية عبدالفتاح السيسى، باعتباره فرصة لمزيد من المناقشات والتنسيق المشترك في مجال المياه. كما أشار سيادته لأهمية المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe والتي تم تحت مظلتها تدشين "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA، مشيرًا لأهمية دعم الإتحاد الأوروبى لهذا المركز الهام الذى يُسهم في تدريب ورفع كفاءة المتخصصين الأفارقة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ بالقارة الإفريقية.

وتوجه الدكتور سويلم بدعوة فلوريكا للمشاركة في فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و"إسبوع المياه الإفريقى التاسع" والمزمع عقدهما بالقاهرة في شهر أكتوبر 2024.

لدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فلوريكا فينك هويجر مدير عام البيئة بالإتحاد الأوروبى س بل تعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى مصر والاتحاد الأوروبى

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

"تصحيح مسار".. "الدستور" تفتح ملف كيفية اختيار الكليات المتناسبة مع سوق العمل

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

عاجل.. إكسترا نيوز: قصف شديد من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء فى جنين الفلسطينية

عاجل.. وول ستريت جورنال: ضغوط أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

نتنياهو: لا أنوى إعادة التوطين فى غزة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

فيديو يفضح كذب أجنبى ادعى تبديل عملاته الأجنبية لمحلية بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى