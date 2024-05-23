الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز مدينة 15 مايو يتفقد المشروعات الجارية ويجتمع بمسئولى الجهاز

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، المشروعات الجارية ببعض المراحل بالمدينة، للوقوف على موقف تنفيذ الأعمال وتذليل أي عقبات، وذلك عقب أيام من توليه مهام عمله رئيسًا للجهاز، يرافقه مسئولو الجهاز.

وتابع المهندس على سعد المرحلة الأولى للوقوف على حالة الأعمال من النظافة والزراعة، مطالبًا بتحسين مستوى الخدمات، كما تفقد بعض مجاورات المرحلة الثالثة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق.

وزير الإسكان: تجربة المدن الجديدة في مصر محط أنظار الكثير من الدول

واستكمل رئيس جهاز مدينة 15 مايو الجولة الميدانية بالمرور على مشروع دار مصر لمتابعة أعمال  الزراعة والمرافق والنظافة، بجانب المرور على محطة رافع المياه سامكريت المغذية لمشروع دار مصر ومناطق الإسكان الاجتماعى، ومركز الإصلاح والتأهيل.

سكن لكل المصريين 

كما شملت الجولة الميدانية لرئيس جهاز مدينة 15 مايو تفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة القرنفل ضمن محور متوسطي الدخل، حيث تم تفقد بعض العمارات والوحدات من الداخل، للوقوف على موقف التشطيبات الداخلية وأعمال الكهرباء والسباكة والدهانات.

واختتم المهندس علي سعد جولته بالمرور على مواقع بعض شركات النظافة للوقوف على حالة المعدات والأدوات والعمالة، موجهًا الإدارات المعنية بالجهاز بالعمل على رفع كفاءة مستوى كل الأعمال بجميع المراحل بالمدينة.

txt

"الإسكان" تتسلم جائزة عبداللطيف الحمد التنموية عن مشروع مصرف بحر البقر

وفي السياق ذاته، اجتمع المهندس على سعد بمسئولي الجهاز، للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المراحل بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تمت مناقشة جميع الأمور المتعلقة بكل القطاعات من الإسكان والطرق والمرافق والكهرباء والتنمية والزراعة، وموقف جميع الأعمال الخاصة بالمشروعات القائمة بالمدينة، بجانب العمل على تذليل جميع العقبات وسرعة إنهاء جميع الأعمال.

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
جهاز مدينة 15 مايو المشروعات الجارية تنفيذ الاعمال المرحلة الثالثة رفع الكفاءة

مواد متعلقة

وزير الإسكان: تجربة المدن الجديدة فى مصر محط أنظار الكثير من الدول

الجزار يتابع تشجيع شركات القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

رئيس الوزراء: مصر تعتبر تنزانيا أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين فى قارتنا الإفريقية

"الإسكان" تتسلم جائزة عبداللطيف الحمد التنموية عن مشروع مصرف بحر البقر

أهمها العفو عن المسجونين بمناسبة عيد الأضحى.. ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

رئيس الوزراء: سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص

رئيس الوزراء يستعرض ملفات التعاون مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولى

"مدبولى" يهنئ رئيس الوزراء الكويتى لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

أمريكا وأوروبا تسعيان لاسترضاء مصر وفتح معبر رفح.. والأخيرة: لا تنسيق مع إسرائيل

انخفاض 6 درجات.. مركز المناخ يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

المشدد 3 سنوات للمدير التنفيذي السابق لنادي بلدية المحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية