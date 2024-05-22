الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإسكان" تتسلم جائزة عبداللطيف الحمد التنموية عن مشروع مصرف بحر البقر

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

تسلم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان  لشئون البنية الأساسية، جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية، عن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بجائزة كأفضل مشروع تنموي لعام 2023، تحت رعاية الصندوق العربي للإنماء العربي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الإسكان في مراسم الإعلان عن الجائزة، ممثلًا عن وزارة الإسكان، كمالك المشروع حتى انتهاء أعمال التنفيذ وبدء تشغيله، حيث انعقدت جلسة مراسم الإعلان عن الجائزة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والتي تم انعقادها هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة.

txt

وزير الإسكان يختتم جولته بالصعيد بمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بملوى الجديدة

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة مخالفات بناء فى الساحل الشمالى

إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بطاقة إجمالية 5.6 مليون

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بطاقة إجمالية 5.6 مليون م3/ يوم، تم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتحت إدارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فيما يخص تنفيذ الأعمال، وتم تسليم المحطة لوزارة الموارد المائية والري بعد انتهاء أعمال التنفيذ وبدء التشغيل لها.

كما أن المشروع استهدف استصلاح حوالي 400 ألف فدان إضافية من المياه المعالجة، وقد تضمن المشروع إنشاء المحطة الرئيسة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/ يوم، وإنشاء محطات رفع وحوالي 6 سحارات، وإنشاء مسار جديد للمياه المعالجة من مصرف بحر البقر إلى مصرف أم الريش غرب السويس، بالإضافة إلى حوالي 10 أعمال صناعية بها كباري ومفيض وقناطر، وساعد في توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مقسمة على مختلف المجالات منها مجال الزراعة.

بحر البقر العاصمة الإدارية الجديدة نائب وزير الاسكان وزير الإسكان الاسكان الصندوق العربى للإنماء

مواد متعلقة

"الإسكان" تنفى تأسيسها شركة لتأجير الوحدات الشاغرة بالسوق المحلية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

"أزمة جديدة".. تفاصيل تعرض هلا السعيد للتحرش على يد سائق أوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التي لا تنحني أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة