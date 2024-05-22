الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإسكان" تنفي تأسيسها شركة لتأجير الوحدات الشاغرة بالسوق المحلية

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بتأسيسها شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها، مؤكدة أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.

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توفي  وحدات بأنماط متنوعة

وناشدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع وسائل الإعلام، والمواطنين، الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية التى تتيحها الوزارة، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أى تصريحات تنشرها وسائل الإعلام، وتكون غير صادرة عن المصادر الرسمية بالوزارة.

وأكدت وزارة الإسكان، أنها تعمل من خلال الجهات التابعة لها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير مختلف الوحدات السكنية بأنماطها المتنوعة، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وهناك أدوات معلومة ومعروفة للحصول على تلك الوحدات، والتى استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين.

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