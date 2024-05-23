تحرك برلمانى حول خطة الاستفادة من مخلفات الهدم وإعادة تدويرها

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، وذلك بشأن خطة الوزارة للاستفادة من المخلفات الناتجة عن أعمال التنمية العمرانية، سواء البناء أو الهدم، وكيفية تصنيفها وإعادة تدويرها بشكل يحقق عائدا اقتصاديا.

تخلص من المخلفات دون معالجة

وقالت "عازر" في سؤالها، إن المخلفات الصلبة التي تتولد من أعمال الهدم والبناء يتم التخلص منها دون معالجة، ما يساهم في زيادة التلوت البيئي والأضرار الناجمة عن تلوت الهواء نتيجة عمليات الحرق، وانبعاث المواد الخطرة والسامة التي تهدد الإنسان والنباتات.

وأشارت النائبة ميرفت عازر، إلى أنه يمكن استغلال نفايات الهدم والبناء من خلال إعادة التدوير المخلفات مثل (المعادن الحديدية والأخشاب والزجاج والخرسانة والطوب)، وإعادة استخدامها مرة أخرى بطريقة فعالة، ما يساهم في خفض التكلفة وزيادة الإنتاجية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن عملية إعادة التدوير من أهم الطرق لتحقيق الاستفادة من مخلفات البناء، ما يساهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والاستفادة منها؛ بما يحقق عائدا اقتصاديا، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ضمن ضمن رؤية مصر 2030 ومواجهة أخطار التغيرات المناخية.

وسبق وتقدمت النائبة ميرفت عازر بطلب إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية والعاملين بهذا القطاع الضخم، مؤكدة أن تلك المعوقات تتمثل في صعوبة استخراج العديد من الأوراق الخاصة باستيفاء التراخيص، حيث تصل المدة اللازمة لاستخراج التراخيص إلى العام أو أكثر، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى كثرة الروتين المعقد، وتكلفة توفير الأوراق، سواء من حيث الوقت أو التكلفة المادية.