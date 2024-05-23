الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك برلمانى حول خطة الاستفادة من مخلفات الهدم وإعادة تدويرها

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، وذلك بشأن خطة الوزارة للاستفادة من المخلفات الناتجة عن أعمال التنمية العمرانية، سواء البناء أو الهدم، وكيفية تصنيفها وإعادة تدويرها بشكل يحقق عائدا اقتصاديا.

txt

ضبط قائد سيارة ألقى مخلفات البناء على طريق السويس

تخلص من المخلفات دون معالجة
وقالت "عازر" في سؤالها، إن المخلفات الصلبة التي تتولد من أعمال الهدم والبناء يتم التخلص منها دون معالجة، ما يساهم في زيادة التلوت البيئي والأضرار الناجمة عن تلوت الهواء نتيجة عمليات الحرق، وانبعاث المواد الخطرة والسامة التي تهدد الإنسان والنباتات.

وأشارت النائبة ميرفت عازر، إلى أنه يمكن استغلال نفايات الهدم والبناء من خلال إعادة التدوير المخلفات مثل (المعادن الحديدية والأخشاب والزجاج والخرسانة والطوب)، وإعادة استخدامها مرة أخرى بطريقة فعالة، ما يساهم في خفض التكلفة وزيادة الإنتاجية.

txt

رفع وإزالة 760 طن مخلفات خلال حملات مكثفة بأسيوط

وأكدت عضو مجلس النواب أن عملية إعادة التدوير من أهم الطرق لتحقيق الاستفادة من مخلفات البناء، ما يساهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والاستفادة منها؛ بما يحقق عائدا اقتصاديا، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ضمن ضمن رؤية مصر 2030 ومواجهة أخطار التغيرات المناخية.

وسبق وتقدمت النائبة ميرفت عازر بطلب إحاطة بشأن المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية والعاملين بهذا القطاع الضخم، مؤكدة أن تلك المعوقات تتمثل في صعوبة استخراج العديد من الأوراق الخاصة باستيفاء التراخيص، حيث تصل المدة اللازمة لاستخراج التراخيص إلى العام أو أكثر، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى كثرة الروتين المعقد، وتكلفة توفير الأوراق، سواء من حيث الوقت أو التكلفة المادية.

النائبة ميرفت عازر نصر الله عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن وزارة البيئة التخلص من المخلفات مخلفات التنمية العمرانية

مواد متعلقة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024

الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

لهذا السبب اعتذرت "تحية كاريوكا" عن موعد المحب الولهان

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

أروى.. من رواية مقامات الغضب

الأكثر قراءة

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)