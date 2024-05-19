رفع وإزالة 760 طن مخلفات خلال حملات مكثفة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، توفير كل الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة؛ لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها، مشيرًا إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رفع وإزالة 760 طن مخلفات وقمامة خلال حملات للنظافة نفذتها الوحدات المحلية بمراكز: صدفا، أسيوط، البداري، ساحل سليم، والغنايم خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع المخلفات والأتربة ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية وخاصة الموجودة بالقرب من المنشأت الحيوية كالمستشفيات والمدارس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق.

خطوط ساخنة لبلاغات المواطنين

يأتي هذا فضلًا عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتسيير الحركة المرورية بالإضافة إلى صيانة كشافات إنارة بعدد من الشوارع والميادين والطرق العامة وعمل الإصلاحات اللازمة لبعض كشافات الإنارة واستبدال وتغيير أخرى.

وأشار إلى إشراف ومتابعة رؤساء تلك المراكز، ونوابهم على تلك الحملات المكثفة وبمشاركة مسؤولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ (سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة، وغيرها من المعدات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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