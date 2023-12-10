الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتخابات الرئاسة: شرطة الإسماعيلية تنقل مسنة من ذوى الهمم للإدلاء بصوتها

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

في لفتة إنسانية، قام رجال الشرطة بمركز ومدينة القصاصين الإسماعيلية بنقل سيدة من ذوي الاحتياجات للإدلاء بصوتها في اللجنة الانتخابية بمدرسة المحسمة الإعدادية.

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وقالت والدة السيدة المسنة (منى عريبة) إنها طلبت من رجال الشرطة مساعدتها في ابن أحد ذوي الاحتياجات، للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أنهم لبّوا النداء وجاءوا للمنزل ونقلوها حتى اللجنة الانتخابية وأرجعوها مرة أخرى للمنزل.

وتوجهت منى بالشكر للدولة المصرية لاهتمامها بذوي الهمم، لافتة إلى أنها جاءت لتنتخب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث اهتم اهتمامًا بالغًا بذوي الاحتياجات، متمنية لقاء الرئيس بعد انتهاء عملية الاقتراع.

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وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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