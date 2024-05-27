إنعام محمد على: "ضمير أبلة حكمت" كُتب خصيصًا للراحلة فاتن حمامة

قالت المخرجة إنعام محمد علي إن أول ظهور للفنانة فاتن حمامة على شاشة التليفزيون في الدراما المصرية كان من خلال مسلسل «ضمير أبلة حكمت» عام 1991.

ذكرى ميلاد فاتن حمامة

أكدت إنعام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية DMC، أنها عندما عرضت على الفنانة الراحلة فاتن حمامة مسلسل "ضمير أبلة حكمت" شعرت أن لديها الرغبة في الظهور على شاشة التليفزيون: "في البداية الراحلة لم توافق على هذا العمل وأخذت بعض الوقت لإقناعها إذ كان لديها بعض القلق تجاه عمل درامي".

وأضافت أنها عندما عرضت على الراحلة فاتن حمامة مسلسل "ضمير أبلة حكمت" كانت تعمل في السينما منذ 50 عامًا: "كان بقالها 50 سنة سينما، وأول مرة تظهر على التليفزيون كان بالنسبة لها مغامرة كبيرة".

“ضمير أبلة حكمت”

وتابعت: "فاتن حمامة كانت تريد مسلسلا يتناول القيم الراقية والأخلاق النبيلة، وسلوكيات وتعليم راق، حتى تساعد الشباب الواعدة، ومسلسل ضمير أبلة حكمت كُتب خصيصًا من أجل الفنانة فاتن حمامة".