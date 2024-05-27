فودافون مصر: 7 مليارات جنيه استثمارات جديدة لتطوير الخدمات خلال 2024

أكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بـ فودافون مصر، أنه تم ضخ استثمارات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه بالسوق المصرية خلال العام الجاري، بهدف تطوير الشبكة وتلبية احتياجات المستخدمين.



وأضاف “عصام” أنه تم إنشاء 700 محطة محمول جديدة خلال الفترة من مارس 2023 حتى أبريل الماضى، تزامنا مع خطة التوسع العمراني التي تقوم بها الدولة حاليا.

وأوضح أن “فودافون مصر” تتصدر قائمة شركات المحمول في نسبة تغطية خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات بمصر.



جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة اليوم بالقرية الذكية.



وحصدت شركة “فودافون مصر” جائزة أفضل شبكة محمول بمصر في خدمة عملاء بخدمات الإنترنت الأرضي فائق السرعة من “أوملود” الألمانية المتخصصة في قياس جودة أداء مشغلي الهاتف عالميا عن الفترة من أغسطس 2023 حتى يناير الماضى.

وقال كاتلين بوليجا، نائب رئيس شركة فودافون مصر لقطاع الشبكات والتكنولوجيا، إن “أوملود” تعتمد على قياس أداء شبكات المحمول ككل دون التركيز على عنصر محدد، موضحا أن الشركة الألمانية قامت بجمع عينات مكالمات لمدة 6 أشهر قبل إصدار نتائجها.



وأشارت إلى أن “أوملود” تقيم أداء شبكات المحمول حول العالم من 1000 نقطة وسجلت فودافون مصر 702 نقطة، لافتا إلى أن أعلى درجة كانت 950 نقطة من نصيب مشغل فى دولة هولندا.