الإثنين 27 مايو 2024
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"الاسكندرانية" يزورون "كاترينا" للتبرك من أشهر قديسي الكنيسة (صور)

جريدة الدستور

استقبلت  كاتدرائية القديسة كاترين، بالإسكندرية رفات القديس فرنسيس الآسيزي، الذي يتواجد بمصر، خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بحضور الأب بطرس جوزيف، راعي الكاتدرائية، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ليفيو كريشي، الرئيس الإقليمي لإقليم توسكانا، بإيطاليا.

بدأ الاحتفال بعرض محاكاة عن حياة القديس فرنسيس الآسيزي، وبعض الخبرات الحياتية من خلال شفاعته، ثم تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب ليفيو كريشي، بمشاركة الأب مراد مجلع، وعدد من الرهبان والراهبات، ومحبي القديس فرنسيس، من أبناء كنائس الإسكندرية.

ودارت كلمة العظة حول "حياة فرنسيس وقوة شفاعته". واختتم القداس الإلهي بكلمة الأب مراد مجلع، حيث شكر فيها الرهبنة الفرنسيسكانية، والشعب الذي جاء للاحتفال.

الجدير بالذكر أن كاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية كانت قد أهديت تمثال صغير للقديس فرنسيس الآسيزي.

وكانت قد استقبلت مساء أمس، كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بغيط العنب، بالإسكندرية، رفات القديس فرنسيس الآسيزي.

وجاء ذلك بحضور الأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ليفيو كريشي، الرئيس الإقليمي لإقليم توسكانا، بإيطاليا، كما ترأس القداس الإلهي الأب مراد مجلع، بمشاركة الأب ميشيل شفيق، وعدد من الرهبان والراهبات، ومحبي القديس فرنسيس الآسيزي، وأبناء كنائس الإسكندرية.

وتضمن كذلك القداس الإلهي العديد من الكلمات التعريفية لحياة القديس فرنسيس، والذخائر، التي هي جزء من (توب) القديس فرنسيس الملطخ بالدماء، عندما نال الجروحات في السابع عشر من سبتمبر عام ١٢٢٤.

 واختتم ايضا القداس الالهي بكلمة الأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، شكر فيها الرهبنة الفرنسيسكانية، والشعب الذي جاء للاحتفال.

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