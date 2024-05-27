الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تلقي حرب غزة بظلالها على الانتخابات الأوروبية المقبلة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رصدت القاهرة الإخبارية آراء المحللين والخبراء، عن مدى انعكاس انتهاكات إسرائيل في غزة على مسار انتخابات أوروبا.

وقال الكاتب الصحفي مهدي النمر إن المواطن الأوروبي لا يشعر بدور البرلمان الأوروبي في حياته، وبالتالي هذه الانتخابات تقوم على القوائم النسبية المطلقة، وتعد بمثابة مقياس للأوزان النوعية للأحزاب والقوى السياسية في المجتمع، مقارنة بالأوزان السابقة.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن القضايا الرئيسية الدولية مثل العدوان الإسرائيلي على غزة، يكتسب اهتمام الرأي العام الأوروبي، لكن لا يرقي إلى مستوى يقرر على أساسه الأوروبي التصويت في الانتخابات.

من ناحيته، قال المحلل السياسي جو هاربر إن هناك صعودا في الأحزاب اليمنية في أوروبا، والحرب في غزة لن تغير ذلك، هناك خطاب قومي، يصرون عليه. 

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