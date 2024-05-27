تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على سائق 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بالاعتداء على سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من شاب أفاد فيه أنه يعمل سائق بشركة لتوصيل الركاب، وفوجئ عقب توصيله فتاتين بشخصين على علاقة بهما، يعتديان عليه بالضرب، بعد نشوب مشادة كلامية بينهم، ثم فوجئ عقب ذلك بتعرضه للسرقة.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.