الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يتفقد التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور لتفقد المشروع، في ختام جولته بمحافظة الإسكندرية.

وكان في استقباله الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة.   

وفي مستهل جولته التفقدية بالمشروع، استمع مدبولي لشرح من وزير الإسكان حول المشروع ومكوناته، الذي أشار إلى أن هذا المشروع، الذي تبلغ مساحته 419.74 فدان، يهدف إلى توفير أنماط متنوعة من الإسكان، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الاستثمارية، كما يهدف إلى المساهمة في المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عاصم الجزار أن العمل يتم في هذا المشروع من خلال محورين، يتمثل المحور الأول في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ 64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانًا، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكني "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجارٍ أيضًا تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن المحور الثاني يتمثل في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبني المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين لتنمية مساحة 300 فدان بأرض التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.

كما أوضح الوزير، في الوقت نفسه، أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين بأنشطة (سكنية وتجارية، وإدارية، وتعليمية) بإجمالي 60 قطعة أرض، وبلغت نسبة تنفيذها الإجمالية 25%، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "معا نبني المستقبل".

وتفقد رئيس مجلس الوزراء نموذجا للوحدات السكنية بأحد أبراج المشروع، حيث قام بمعاينة التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة، للتعرف على مستوى التشطيبات، مشيدا بالأعمال التي تم تنفيذها، وموجها بتكثيف العمل خلال الفترة الحالية؛ للانتهاء مما تبقى من أعمال بالمشروع، مع المحافظة على مستوى الجودة التي يتم بها تنفيذ مكونات المشروع، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء في أرجاء المشروع.

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