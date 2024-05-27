إخلاء سبيل سائق ديدى المتهم بمحاولة خطف فتاة بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم إخلاء سبيل سائق ديدى المتهم بمحاولة اختطاف فتاة بمدينة الشروق.

وأنكر سائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر ارتكابه محاولة خطف فتاة، وبرر بأنه قام برش معطر في السيارة، لأنه اعتاد على ذلك.

وأضاف المتهم أنه فور قيامه برش المعطر تذكر ما حدث من قبل مع حبيبة الشماع، وحاول أن يوضح للفتاة التي معه أنه معطر للسيارة حتى لا تخشي منه، لكنها تشاجرت معه وطلبت منه إيقاف السيارة للنزول وبالفعل قام بإيقاف السيارة وتنزيلها مثلما طلبت.

وأكد المتهم أنه لم يصدر منه أي لفظ أو فعل تجاه الفتاة وكل ما فعله هو رش المعطر ليس أكثر.

وفتحت نيابة الشروق وبدر اليوم تحقيقًا في اتهام فتاة لسائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكى بمحاولته تخديرها وخطفها باستخدام زجاجة مخدر بمدينة الشروق.