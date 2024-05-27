مجزرة رفح.. هاشتاج يفضح جرائم الاحتلال على "إكس" (تحليل بيانات)

جريمة جديدة نفذها الاحتلال في حق أهالي رفح تُضاف لسلسلة من الجرائم التي وقعت منذ 7 أكتوبر الماضي ومستمرة إلى الآن، لتسقط مزيدًا من الشهداء والجرحى في وقت خرجت فيه أغلب المستشفيات عن الخدمة.

واشتعلت مدينة رفح الفلسطينية بالأمس، بسبب شدة الغارات الإسرائيلية التي أطلقها الاحتلال ضدها وأسقط عددًا من الشهداء والجرحى، ما أجّج الغضب العالمي تجاه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال.

قصف مخيم النازحين

واستهدف الاحتلال بالأمس، عبر القصف مخيمًا للنازحين في مدينة رفح أدى إلى استشهاد 35 فلسطينيًا وأصيب العشرات، إذ إن الخيام ذابت من جراء القصف، ما أدى إلى حرق الناس أحياءً.

وادعت قوات الاحتلال أنها نفذت ضربة باستخدام ذخائر دقيقة وعلى أساس معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى استخدام حماس المنطقة، وأن قوات الاحتلال على علم بإصابة العديد من المدنيين في المنطقة نتيجة للضربة والنيران.

وأعلن الصليب الأحمر الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن اكتظاظ المستشفيات التي تتعامل مع الجرحى، وقال في تغريدة على تويتر:«ليلة دموية في رفح، تعامل المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية مع تدفق المصابين بجروح وحروق الجميع فقد الاتصال».

هاشتاج مجزرة رفح

على الفور، صعد هاشتاج مجزرة رفع على مواقع التواصل وأصبح ترند على موقع تويتر من خلال التغريد عليه للتعبير عن الغضب العالمي تجاه المجزرة التي حدثت في رفح واستشهد بها عائلات وفلسطينيين.

في التقرير التالي يرصد «الدستور» مدى التفاعل على هاشتاج «مجزرة رفح» في مصر ومن قبل العالم.

جوجل ترند

باستخدام أداة جوجل ترند تبين أن هناك عمليات بحث على مجزرة رفح وصلت إلى ذروتها بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة وذلك خلال الساعة الثانية ظهر اليوم، وما زال المعدل في تصاعد إلى الآن.

جوجل تريند

على صعيد المحافظات، يعد الوادي الجديد الأكثر بحثًا عن مجزرة رفح بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، تليها شمال سيناء 85 عملية بحث، ثم أسوان 82 عملية بحث، ومحافظة بني سويف 78 عملية بحث، وأخيرًا السويس 76 عملية بحث.

جوجل تريند

وتوضح الأداة أن عمليات البحث تضمنت كلمات «ماذا يحدث في رفح؟ مجزرة رفح، إطلاق نار في رفح، قصف إسرائيلي، مذابح الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة» وذلك لمتابعة آخر تطورات الوضع الإنساني في القطاع.

جوجل تريند

Social search

بينما أداة Social search توضح أن هناك 444 ألف تغريدة على هاشتاج «مجزرة رفح» من قبل 138 مستخدم لموقع التدوينات الصغيرة «أكس»، تتحدث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في خيم النازحين.

Social search

tweet binder

أما أداة tweet binder توضح أن هناك 435 ألف تغريدة على تويتر بشأن ما يحدث في رفح، تبلغ نسبة التغريد بالعربي عليها 94%، بينما الـ9% الباقية لمختلف اللغات الباقية.