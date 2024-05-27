الروائي محمد إسماعيل: الحلم حاضر ومكثف في مجموعة "احتمالات لا نهائية"

تحدث الكاتب الروائي محمد إسماعيل عن مجموعة “احتمالات لا نهائية للغياب” والصادرة عن دار العين للنشر، خلال مناقشتها في مركز قنصلية الثقافي.

الحلم حاضر ومكثف في مجموعة احتمالات لا نهائية

وقال “إسماعيل”: "عرفت آية طنطاوي من خلال ورشة كتابة ضمت العديد من الكتاب الشبان، وكانت طنطاوي من ضمن من كانوا شهودا على كتابتي لرواية “ما حدث في شنجن”، مشيرا إلى أن مجموعتها احتمالات لا نهائية، مجموعة قصصية مميزة جدا.

وتابع: “برغم عدم ميلي إلى تصنيفات الأدب ما بين متوالية ومجموعة قصصية، إلا أنني شعرت بأن هناك خيط يربط بين نصوص مجموعة احتمالات لا نهائية، وبين نصوص مجموعة أخري لم تنشر بعد لآية، كما أن متلقى مد الظل أو احتمالات لا نهائية لآية ودون أن يعرف اسم كاتبة المجموعة نفس الكاتبة”.

وحول المراوحة بين ثنائية الأسطورة والواقع في قصص مجموعة احتمالات لا نهائية أوضح الروائي محمد إسماعيل: ظهور الحلم في مجموعة احتمالات لا نهائية، كان أقوي من ظهور الواقع حتي أنه ظهر في أكثر من نصف قصص المجموعة، وهو ما يزيد من شعور المتلقي بأنه أمام متوالية قصصية، حتي وأنني خلال القراءة تساءلت هل كانت الكاتبة تقصد هاجس الحلم أم أنه جزء الحيل الكتابية؟ أي أن آية طنطاوي كانت تقصد إدخال الحلم لإضفاء السحر والحياة علي المجموعة دونا عن مجموعات سابقة لها، للوصول إلي الملمح الماورائي في احتمالات لا نهائية. هذه الحيلة الكتابية لفتت نظري بشدة.

واستكمل صاحب رواية “ورثة قارون”، الكاتب الروائي محمد إسماعيل خلال مناقشة مجموعة احتمالات لا نهائية، للكاتبة آية طنطاوي: حضور الحلم في قصص المجموعة كان مكثفا.

العنف ضد المرأة في احتمالات نهائية

حول العنف ضد المرأة في أرض الواقع وفي الأدب قال محمد إسماعيل: العنف ضد المرأة في الأدب مختلف تمام عن العنف ضد الرجل، مختلف في التصوير ورسم المشاعر، مختلف في الوصف، ووصف العنف والسادية وغيرها.

وكانت مجموعة “احتمالات لا نهائية”، قد صدرت عن دار العين للنشر مطلع العام الجاري بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين.

وترصد المجموعة ــ بحسب الناشر ــ حالات اختفاء مجموعة من النساء عشن في حي الغايبين وهو حي شعبي بالقاهرة أصابته قبل سنوات طويلة لعنة اختفاء نساؤه وهروبهن الأبدي.

تتجول قصص المجموعة بين الماضي البعيد والحاضر والمستقبل القريب، والغياب هو أصل الحكايات، وفي كل حكاية يختلف سبب الغياب، بين أسطورة وخرافة وقتل وارتحال وحقيقة غائبة وأحلام ليس لها تفسير.

هي رحلة لا نهائية تبدأ من المدينة وتمر على النهر الغائب ومقابر الأجداد والجبل البعيد، وتنبش في البيوت المؤصدة عن أسرار الغياب، والسر كله في جعبة النساء اللاتي اخترن الغياب عنوانًا لحكاياتهن فتعيد القصص مساءلة الرواة عن أصل الحكاية وتفكيك معنى الغياب.