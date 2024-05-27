شريف صالح لـ"الدستور": "حفلة الميتين الأوغاد" استحضر فيها الموتى في داخلي

انتهى الكاتب القاص شريف صالح، من أحدث كتاباته في مجال السرد القصصي، مجموعة "حفلة الميتين الأوغاد"، بعد 6 سنوات من صدور آخر مجموعاته "مدن تأكل نفسها"، والتي كانت قد صدرت عن دار بتانة للنشر في العام 2019.

شريف صالح: "حفلة الميتين الأوغاد" استحضر فيها الموتى في داخلي

وفي تصريح خاص لـ"الدستور" كشف شريف صالح عن ملامح عمله السردي القصصي الجديد والذي أنهاه مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه بعد ست سنوات تقريبًا من نشر آخر مجموعة لي "مدن تأكل نفسها" والتي كانت تأريخًا خاصًا للمدن.. أعود للقصة القصيرة.

وقال "صالح": انتهيت من مجموعة بعنوان "حفلة الميتين الأوغاد" استحضر فيها الموتى في داخلي. حكايات بعضها ومضات من سيرتي وتجاربي.. أو من آخرين عايشتهم.. لذلك الأجواء في النصوص ممتدة منذ أواخر سبعينات القرن الماضي حتى اللحظة الراهنة ومتارجحة ـ مثل حياتي ـ ما بين الريف والمدينة والاغتراب في الخليج.

ولفت شريف صالح، إلى أن المجموعة تضم 12 قصة منها: الجالس في الليل ــ جنون الذئب ــ سحبت رمشها وردت الباب ــ زيارة الدكتورة سناء، ــ قارئة الألم ــ ما تركته الأستاذة لطيفة المشد ــ لا شيء غير الرقة.

محطات في مسيرة شريف صالح الإبداعية

"شريف صالح"، كاتب وقاص، من مواليد محافظة دمياط، حصل في العام 2019 علي درجة الدكتوراه، من المعهد العالي للنقد الفني التابع لأكاديمية الفنون، عن مسرح يسري الجندي، والتي حملت عنوان "التحليل السيميائي للنص المسرحي: يسري الجندي نموذجا".

صدر لشريف صالح العديد من الأعمال القصصية نذكر من بينها "إصبع يمشي وحده" عام 2007 ــ "مثلث العشق" عام 2009 ــ "شخص صالح للقتل" عام 2011 ــ وفي نفس العام صدرت له دراسة نقدية بعنوان "نجيب محفوظ وتحولات الحكاية" ــ مسرحية "رقصة الديك" عام 2011 ــ "بيضة على الشاطئ" مجموعة قصصية عام 2013 ــ "دفتر النائم" مجموعة قصصية وصدرت عام 2015 ــ "مدن تأكل نفسها" ــ "شعر غجري تتطاير منه الحجارة" ــ "شق الثعبان" وغيرها.

وفي السرد الروائي صدر لشريف صالح، رواية "حارس الفيسبوك"، عن الدار المصرية اللبنانية عام 2017. وصدر له العام الماضي 2023 عن دار خطوط وظلال بالأردن، رواية "باتسامة بوذا"، كما صدر له عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، رواية بعنوان "أينشتاين.. أسرار القطعة 99"، فضلاً عن رواية للفتيان بعنوان "سوشانا والحذاء الطائر".

حصد شريف صالح العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها: جائزة ساويرس في القصة القصيرة عن مجموعة «مثلث العشق»، وجائزة دبي الثقافية عن مجموعة «بيضة على الشاطئ» وجائزة أفضل مؤلف مسرحي من مهرجان «أيام المسرح للشباب» في الكويت عن مسرحية «مقهى المساء» وجائزة الشارقة للإبداع العربي عن الإصدار الأول لمسرحية «رقصة الديك». كما رشح في القائمة القصيرة لجائزة الملتقي الثقافي للقصة القصيرة 2019.