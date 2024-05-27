الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هاني شاكر يعيد نشر "الهوية عربي" تضامنا مع فلسطين

جريدة الدستور

حرص المطرب هاني شاكر على المشاركة في حملة دعم القضية الفلسطينية، وذلك بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للنازحين في مدينة رفح الفلسطينية مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء.

وأعاد “شاكر” نشر أغنية “الهوية عربي” التي طرحها العام الماضي تضامنا مع القضية الفلسطينية، وعلق قائلا: “اهداء ظن فريق هذا العمل الفني إلى كل ارواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد”.

https://www.instagram.com/reel/C7eMr0aNB2w/?igsh=MXVyc2xhdTRlbzhwdQ==

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والمعروفة إعلاميًا بـ"محرقة الخيام"، في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، بقصف مخيمات للنازحين الفلسطينيين شمال غرب رفح، راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى.

دعم القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية المطرب هاني شاكر هاني شاكر مدينة رفح مدينة رفح الفلسطينية الهوية عربي

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