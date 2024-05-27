الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انفصال الثنائى البريطانى الشهير روث لانجسفورد وإيمون هولمز

روث لانجسفورد وإيمون
روث لانجسفورد وإيمون هولمز

انفصلت المذيعة البريطانية الشهيرة روث لانجسفورد عن زوجها الصحفي ومقدم التليفزيون البريطاني إيمون هولمز، بعد رفضه التوقيع على بيان مشترك بخصوص نهاية زواجهما الذي استمر لمدة 27 عامًا.

التأكيد على انفصالهما يوم السبت أثار صدمة الجمهور الذي تابع علاقتهما عبر السنوات. ورغم رفض الزوجين التعليق بشكل مفصل عن الأمر، فإن تقارير تشير إلى أن روث كانت الطرف الرئيسي في عملية الانفصال، بينما رفض إيمون المشاركة في البيان المشترك.

يأتي هذا التطور بعد أن ترك إيمون منزل العائلة متوجهًا إلى عقار قريب، فيما ظهرت روث وهي تقضي وقتًا مع والدتها.

على الرغم من أن الزوجين كانا يظهران قوة وتماسكًا في السابق، فإن المشاكل الصحية التي واجهها إيمون والضغوطات الناجمة عنها بدأت تؤثر على علاقتهما.

وفي الأيام الأخيرة، شاركت روث تحديثات صحية عن إيمون، معبرة عن أملها في تحسن حالته الصحية، على الرغم من عدم مشاركتهما في الظهور الإعلامي معًا لأكثر من عامين.

تظهر هذه التطورات التحول الكبير في حياة الثنائي الذي كان يشكل ثنائيًا تليفزيونيًا محبوبًا وقويًا.

المذيعة البريطانية الشهيرة روث لانجسفورد روث لانجسفورد المذيعة البريطانية الشهيرة إيمون هولمز الزوجين

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