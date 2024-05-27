"الستات مايعرفوش يكدبوا" يستعرض الجهود الطبية لقافلة "حياة كريمة"

توافد عدد من المواطنين للاستفادة من القافلة الطبية بمركز ومدينة القنطرة تحت رعاية مؤسسة “حياة كريمة”، بالتعاون مع جامعة السويس.

قوافل حياة كريمة

وقال رفعت محمد عمر، منسق بمؤسسة حياة كريمة بالقنطرة غرب، خلال حديثه لكاميرا برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “CBC”، إن المبادرة متواجدة في قرية الشهيد خيري بمحافظة الإسماعيلية وهذه القافلة تضم الكثير من التخصصات الطبية المختلفة، وبالتالي هناك إقبال ملحوظ من المواطنين على هذه القافلة الطبية الشاملة.

الخدمات الطبية بالمجان

في السياق، أكدت هالة السنجاوي، متطوعة بمؤسسة حياة كريمة، أنها سعيدة بالمشاركة في القافلة، معبرة:"نحرص على تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه".

وعبر المواطنون المستفيدون من هذه القافلة عن سعادتهم البالغة بالخدمات الطبية التي تقدمها الدولة لهم بالمجان، علاوة على أنه يتم صرف الأدوية بالمجان أيضًا.