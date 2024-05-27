شريف سامي: 1000 مستثمر تقدموا للحصول على الجنسية المصرية.. و10 آلاف دولار رسوم إدارية (حوار)

تسعى الحكومة جاهدة بكل الطرق لجذب استثمارات أجنبية، ضمن برامج عدة مدروسة جيدًا، بينها منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفق شروط وقواعد واضحة، حددها القانون رقم 140 لسنه 2019 والذي يتيح لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أو من خلال إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلي الخزانة العامة للدولة أو كوديعة نقدية بدون فوائد في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.

وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنه 2019 والقرار رقم 3562 لسنة 2023 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وأيضا القرار رقم 647 لسنه 2020 بتشكيل وحدة بمجلس الوزراء تختص بفحص طلبات التجنس وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها.

ولأن هناك من يسعى بكل الطرق والأشكال، التشكيك فى توجهات واجراءات الدولة التنموية، باستغلال وسائل التواصل، حيث ردد البعض أن الدولة تبيع الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار بسبب الظروف الاقتصادية الأخيرة، أجرت "الدستور"، حوارًا مع شريف سامي، نائب الرئيس التنفيذي، المتحدث باسم مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، للرد على كل التساؤلات المثارة فى هذا الشأن.

بداية.. ما ردكم على مَن يقول إن الحكومة تبيع الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار؟

اسمه توطين الاستثمارات الأجنبية أو تمصيرها، وليس بيع الجنسية المصرية مقابل الحصول على أموال، ثم إن الـ 10 آلاف دولار هو رسوم الفحص تسدد عند التقدم بالمستندات المطلوبة، وليس مقابل الحصول والمنح يكون ضمن 4 برامج استثمارية مختلفة، كل يختار ما يناسبه، والأمر يتم بعد فحص المتقدم أمنيا بشكل جيد فى جهات عدة، ويشترط أن لا تكون عليه أي ملاحظات أمنية، بعدها يحصل المتقدم على إقامة مؤقته لمدة 6 أشهر لتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي اختاره.

ماذا تقصد بجملة توطين الاستثمارات الأجنبية أو تمصيرها؟

نعمل جميعا كجهات معنية فى الدولة على جذب استثمارات أجنبية، خاصة بعدما امتلكت مصر بنية تحتية ومرافق ومدن جديدة متنوعة ومختلفة بعد ثورة تعمير كبري جرت فى البلاد خلال العشر سنوات الماضية وهو ما يؤهلنا للعمل على جذب استثمارات أجنبية، وفكرة منح الجنسية مقابل الاستثمار تعني بدلا من الجذب فقط نعمل على توطينها أي أن تصبح مصرية تسري عليها القوانين المصرية ويعامل المستثمر الجاد كمواطن مصري له وعليه تسري القوانين المصرية، بدلا من أن يكون مستثمرا أجنبيا معرض للخروج من السوق المصري إلى أي أسواق أخرى منافسة، وهذا هو مفهوم التوطين والتمصير الذى نقصده.

لماذا قامت مصر بتعديل قانون الجنسية المصرية؟

لأن مصر قررت الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لديها لتهيئة مناخ استثمارى متطور يتواكب مع المتغيرات الدولية والمنافسة الشرسة بين دول العالم لجذب وتوطين الاستثمارات، ومصر دولة كبيرة وتتمتع بقوة اقتصادية هائلة وموقع استراتيجى منفرد وفرص متعددة للنمو، إضافة إلى أن مصر يعيش بها أكثر من 9 ملايين أجنبي من مختلف جنسيات العالم ويرغب الكثير منهم في الحصول على الجنسية المصرية وحقوق الإقامة في مصر كمواطن مصري يتمتع بالحقوق ويؤدي الواجبات، وبناء عليه قامت الدولة المصرية باستغلال هذه المميزات وإصدار قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار بما يعزز المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي واستدامة وتوطين هذه الاستثمارات وفتح مورد جديد للعملات الأجنبية، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار إجراء تقوم به كثير من دول العالم لدفع حركة الاستثمار وتوطين رأس المال ورفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام.

ما هو برنامج "منح الجنسية عن طريق الاستثمار" الذي تطرحه مصر أمام الأجانب؟

في سبيل التيسير على راغبي الحصول على الجنسية المصرية صدر قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 والقرار رقم 3562 لسنة 2023 بتنظيم حالات منح الجنسية للأجانب، كما صدر القرار رقم 647 لسنة 2020 بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي، والجهات الأمنية المعنية.

ما هو الدور المنوط بمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب؟

المكتب هو الجهة التي تقوم باستلام طلبات الحصول على الجنسية ومقره في مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم وهى الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر مباشرة لتقديم كافة المستندات المطلوبة والتأكد من صحتها ويقوم بمساعدة المستثمر لتنفيذ البرنامج الاستثماري المختار منه، ويقوم المكتب بإرسال الطلبات المستوفاة للشروط المطلوبة إلى وحدة فحص طلبات التجنس التي تقوم بالتنسيق بين العديد من المؤسسات المعنية في الدولة فهي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والإسكان والاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وإدارة المخابرات الحربية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، وذلك للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة للتجنس وإصدار التوصية بشأن كل طلب، وتم تحديد مدة زمنية لفحص طلبات التجنس ما بين 3 إلى 9 أشهر يكون خلالها قد تم الرد النهائي على طلب الراغب في التجنس بالجنسية المصرية بالقبول أو الرفض.

ما هي الشروط اللازم توافرها فى المتقدم للحصول على الجنسية المصرية؟

هى شروط بسيطة وسهلة وأهمها أن يكون مقبولًا من الجهات الأمنية ولم يسبق له الانتماء الى أية جماعة أو تنظيم إرهابى، مع تقديم المستندات التالية: شهادة رسمية من بلده الأصلي تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية الصادرة من السلطات المصرية.

أيضا شهادة رسمية من أحد المستشفيات الحكومية بأنه لائق طبيًا وخالي من الأمراض أو الأوبئة، وشهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلده الأصلي والبلد التي يقيم فيها بصفة دائمة عن مدة خمس سنوات سابقة علي تاريخ تقديم الطلب، وكذلك أن يكون ذو ملائة مالية ولديه القدرة علي جلب مبلغ الرسوم الإدارية ومبالغ البرنامج الاستثماري من الخارج fresh moneyوليس من السوق المحلي.

ما عدد الأفراد الذين تقدموا للحصول على الجنسية ؟

على الرغم من عدم الإعلان مسبقا بشكل كافٍ عن برنامج التجنيس المصري، إلا أنه، وحتى الآن، تقدم إلينا نحو ألف مستثمر للحصول علي الجنسية، وقام نصفهم بسداد الرسوم الإدارية بواقع 10 آلاف دولار وتم منح الجنسية لعدد كبير منهم، بعد تنفيذهم للبرنامج الاستثماري المختار، وجار استكمال الإجراءات الخاصة للبعض الآخر لحصولهم على الجنسية.

وتابع: هذه الأعداد فى تزايد مستمر ونحن الآن ندرس عدد كبير من طلبات الحصول على الجنسية، ومن المتوقع ارتفاع هذه الأرقام خلال العامين المقبلين نتيجة الاستقرار والمزايا التى تكفلها مصر لمواطنيها من استقرار أمنى واجتماعي واقتصادي، إذا ما قورنت بالأوضاع المتردية التى تعانى منها غالبية دول المنطقة.

الاخوة السوريين هم يمثلون العدد الأكبر

ما جنسية المتقدمين؟

الغالبية من الإخوة العرب خاصة الاخوة السوريين هم يمثلون العدد الأكبر، لكن اللافت أن هناك جنسيات روسية وصينية وبلجيكية تقدمت بطلب الحصول على الجنسية، وهنا نتحدث عن ان هناك مستثمرين من غير الدول العربية، تقدمت الينا، ونفحصهم بالطبع لأن القانون أتاح لأي جنسية أن تتقدم، وبعد الموافقات الأمنية تستكمل الاجراءات.

ما هي أهم المميزات التي تمنحها الجنسية المصرية للحاصلين عليها؟

فى ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة التى تعاني منها معظم دول المنطقة فالحصول على الجنسية المصرية يمتع الحاصل عليها بحقوق المواطنة والعيش والإقامة فى بلد يتمتع باستقرار تقوده مؤسسات دولة قوية تحت حماية جيش وطنى قوى. إضافة إلى أن الجنسية المصرية توفر لحامليها التمتع بخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانى من المستوى الابتدائي وحتى المستوى الجامعي، حيث تقوم سياسات الدولة المصرية على ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الصحية والتعليمية بين جميع طبقات المجتمع بما يدعم قيم الانتماء والولاء والمواطنة.

أخيرًا.. ما هى المزايا التى يحصل عليها المستثمر؟

المزايا التى يمكن الحصول عليها كمستثمركثيرة ومتعددة، فالدولة المصرية تتمتع ببنية تحتية قوية من مطارات وشبكة طرق وموانئ وخدمات طاقة مستقرة وخدمات لوجستية متطورة، وقامت الحكومة بعمل إصلاح هيكلي لمنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية التى تساعد على نمو وازدهار الأعمال المملوكة للقطاع الخاص بكافة أنماطها فى إطار خطة تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد أكبر دولة بالشرق الأوسط، كما يتمتع السوق المصري بوفرة فى الفرص الاستثمارية، إضافة إلى اتساع نطاق الاستهلاك والطلب المتنامي على كافة السلع والخدمات، بالإضافة الى أن مصر تعتبر بوابة الى أفريقيا مما يسهل الوصول الى هذا السوق الضخم، كما أنها شريكا للاتحاد الأوربي في إطار السياسة الأوربية للجوار، مما يسهل الاستفادة من العديد من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة هناك.