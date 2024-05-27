الاحتلال يهدد بوقف خدمات مستشفى شهداء الأقصى

يواجه مستشفى شهداء الأقصى، في قطاع غزة، تهديدًا خطيرًا لتوقف خدماته الصحية بسبب نقص الوقود الذي يمنع الاحتلال توريده.

ووفقًا لبيان صادر عن المستشفى، منع الاحتلال توريد الوقود للمستشفى، ما يهدد بتعطيل الخدمة الصحية خلال الساعات المقبلة.

يأتي هذا التهديد للمستشفى للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، ما يجعل الأوضاع الصحية للمرضى والجرحى في حالة توتر متزايد. وفي ظل انخفاض مخزون الوقود وتعقيدات نقله، يتساءل السكان عن مستقبل الخدمات الطبية في القطاع.

وحذرت إدارة المستشفى من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سياسة الضغط على الكوادر الطبية والقطاع الصحي في غزة، الذي يعاني بالفعل من نقص حاد في الموارد والدعم.

ويقدم مستشفى شهداء الأقصى الرعاية الطبية لأكثر من 1200 مريض وجريح، بينهم مئات الحالات التي تحتاج لعناية مستمرة وغسيل كلوي. وتعتبر الخدمات الطبية في المستشفى حيوية للعديد من السكان في القطاع.

وفي هذا السياق، يتوجب على المجتمع الدولي التحرك السريع لحل هذه الأزمة الإنسانية، والضغط على الاحتلال لتأمين توريد الوقود الضروري لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في مستشفى شهداء الأقصى.