"القاهرة الإخبارية" توثق جرائم الاحتلال فى "مجزرة رفح"

تابعت قناة "القاهرة الإخبارية" في تغطية خاصة ومكثفة تداعيات المحرقة التي قام بها جيش الاحتلال للنازحين الفلسطينيين في رفح.

وأفادت القناة في نبأ عاجل لها، نقلًا عن وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط 45 شهيدًا منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحًا في مجزرة الاحتلال برفح الفلسطينية أمس.

وعرضت "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "محرقة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية.. جريمة بشعة جديدة ارتكبها الاحتلال".

وقال التقرير: "محرقة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية وصور المجزرة تشي بأكثر من ذلك، جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال لن يمر عليها العالم مرورًا عابرًا، أما الضحية فهي الغزيون العزل داخل خيام اكتسى لونها الأبيض بدماء أهلها، نساء ورجالًا وأطفالًا".

أضاف: "مخيم تل السلطان غرب رفح الفلسطينية، تلك المنطقة التي ادعى جيش الاحتلال أنها آمنة، وسبق أن أجبر الغزيين على النزوح إليها، أصبح دليلًا لنسف كل الادعاءات الزائفة للاحتلال بوجود مناطق آمنة في رفح".

جيش الاحتلال قصف الخيام بينما كان أهلها نيامًا

تابع "الجيش الأكثر إنسانية في العالم كما يدعي قادته ومسئولوه قصف الخيام، بينما كان أهلها نيامًا تتعلق قلوبهم وتتمزق آمالهم وينطلق لسانهم بالدعاء إلى السماء لإنهاء جحيم الأرض المتواصل في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، فتفحمت أجساد الأطفال والنساء، فكل فشل عسكري ودبلوماسي لدولة الاحتلال تعقبه محرقة وجريمة حرب جديدة لا تطال غير المدنيين العزل".

فيما أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس بقصفٍ مدفعي إسرائيلي يستهدف المغراقة والزهراء شمال النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تطلق آليات الاحتلال النار بكثافة صوب المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

ونوَّه جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك توغلًا محدودًا لآليات الاحتلال جنوبي حيي تل الهوى والشيخ عجلين، جنوب غربي مدينة غزة.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إلى قصف مدفعي وانفجارات في مناطق متفرقة بمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمالي غزة، وتصاعد دخان كثيف من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح عقب اشتباكات بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري، خلال اجتماع عربي أوروبي في بروكسل إلى تضافر الجهود للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد شكري، التزام مصر الراسخ تجاه ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في غزة بشكل كامل ودون عوائق.

وقال وزير الخارجية إن القاهرة أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأجرى الجيش في الأسابيع الأخيرة تدريبات تحاكي حربًا على الأراضي اللبنانية تشمل سيناريوهات القتال وتحريكًا سريعًا للقوات.

وقال عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت إنه يجب وقف القتال في رفح الفلسطينية وإتمام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.