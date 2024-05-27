انتشال جثمان خامس من شواطئ جمصة بعد غرق مجموعة من الشباب

نجحت فرق الإنقاذ بـالدقهلية في انتشال جثمان جديد من مياه شواطئ جمصة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا حادث الغرق بمنطقة 15 مايو إلى 5 شباب، حيث تم انتشال جثمانى شابين آخرين.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة بغرق شابين وانتشال جثمانيهما عن طريق فرق الإنقاذ ونقلهما إلى مستشفى جمصة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين نزول مجموعة من الشباب، إلى المياه، وتم إنقاذ شابين وغرق اثنين آخرين.

وبتكثيف الجهود وتمشيط المياه تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمانين آخرين ليصل عدد من تم انتشالهم حتى الآن لـ5 حالات.

تم نقل الجثمانين عبر سيارات الإسعاف، ووضعهما فى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها.