تظهر نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحانات التي تجري في اللجان المخصصة لذلك بعد أن أنهي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم وفق الجداول التي وضعتها مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة منفصلة في منتصف مايو الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 وتوزيع درجات المواد.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024

يستطيع طلاب ثانية ثانوي الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، من هنـــــــا.

ثم قم باختيار بوابة الثانوية العامة.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

قم بالنقر على أيقونة “استعلام”.

وستظهر أمامك نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 بعد الانتهاء منها واعتمادها من المحافظين.

توزيع درجات مواد الصف الثاني الثانوي 2024

مادة اللغة العربية 50 درجة منها 34 للأسئلة الإلكترونية على التابلت،6 درجات للأسئلة للورقية، 5درجات لاختبار الشهر، درجتان ونصف التزام، 2.5 للسلوك.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة منها 27 للأسئلة الالكترونيى، 5للأسئلة الورقية، 4 لاختبار الشهر، 2 للالتزام، 2 سلوك.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة 20 درجة للأسئلة الإلكترونية، 3 لاختبار الشهر، 1.5 للالتزام والحضور، 1.5 للسلوك.

مادة الرياضيات 40 درجة:27 للأسئلة الالكترونيى، 5 للأسئلة الورقية، 4 لاختبار الشهر، 2 للالتزام، 2 سلوك.

مادة الكيمياء 20 درجة منها 14 أسئلة إلكترونية، 2أسئلة ورقية، درجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور

مادة الفيزياء 20 درجة منها 14 أسئلة إلكترونية، 2أسئلة ورقية، درجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

مادة الأحياء 20 درجة 14 للامتحان الإلكترونى، 2أسئلة ورقية، 2اختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

مادة التاريخ 20 درجة منها 14 أسئلة إلكترونية، 2أسئلة ورقية، درجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

مادة الجغرافيا 20 درجة منها 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، درجتان لاختبار الشهر، درجتان للسلوك والحضور.

مادة الفلسفة 20 درجة منها 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية. درجتان لاختبار الشهر، درجتان للسلوك والحضور والالتزام.