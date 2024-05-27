كارمن سليمان عن مجزرة الاحتلال في رفح: "اللهم إنا نستودعك أهلها"

أعربت المطربة كارمن سليمان عن استيائها من المجزرة التي يرتكبها الاحتلال في رفح الفلسطينية، حيث قصفت قوات الاحتلال المدينة، مما اسفر عن وقوع مئات الشهداء والمصابين.

وعلقت “كارمن” عبر حسابها الرسمي على انستجرام، على مجزرة رفح بلهجة شديدة قائلة: “انتوا معمولين من ابه، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم نستودعك رفح وأهلها، اللهم ارحمهم وخفف عنهم يارب، بردا وسلاما على فلسطين”.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى إن أكثر من 30 شهيدا سقطوا إثر قصف الاحتلال لمخيم للنازحين شمال غربى رفح الفلسطينية.

وأضاف لـ"القاهرة الإخبارية"، أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال شمال غربى رفح الفلسطينية، مضيفا أن الاحتلال يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدا ان الاحتلال يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدم بارد.