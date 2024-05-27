الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة تكلف وزارتين بوضع سيناريو لإنهاء تخفيف الأحمال

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أعلن د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الإثنين، أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو واضح لإنهاء وقف تخفيف الأحمال مع نهاية التوقيت الصيفي، أي تتتهي فترة الانقطاع بقدوم شهر نوفمبر أو ديسمبر القادمين كحد أقصي.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، على هامش الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من المشروعات بمدينة الإسكندرية، "إن تحقيق ذلك يتطلب توفير الموارد البترولية لتحقيق المستهدف".

وأشار إلى أنه كلف وزيرالكهرباء بأن يقوم على مدار 4 سنوات قادمة بتحريك الأسعار، بحيث تكون الفئات الأقل مدعومة وتتحمل بعض الفئات الأخرى الأسعار مثل المحال التجارية،مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد الفاتورة المتزايدة من أسعار الدعم. 

وأفاد مدبولي بأن فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة في موازنة العام المقبل بلغت 636 مليار جنيه، مؤكدًا أن منظومة الدعم ستظل موجودة، ولكن ليس برقم ثابت.

مصطفى مدبولى الكهرباء تخفيف الاحمال التوقيت الصيفي الانقطاع الإسكندرية

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