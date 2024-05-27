نتنياهو: إسرائيل مصممة على هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على تصميم إسرائيل على التصدي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وإعادة المحتجزين إلى بيوتهم.

خلال لقاء مع عائلات المختطفين، أعلن نتنياهو عزمه على بذل جهود كاملة لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بالمفاوضات، أشار نتنياهو إلى أنه وافق على 5 طلبات تهدف إلى توسيع صلاحيات طاقم المفاوضات، مؤكدًا استعداده للعمل بقوة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.

مع ذلك، أشار نتنياهو إلى أن حماس، لا سيما قائدها يحيى السنوار، هما العائقان الرئيسيان أمام إطلاق سراح المحتجزين، مشيرًا إلى أن الشروط الاستسلامية التي تضعها حماس تشكل تهديدًا على أمن إسرائيل.

وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة، أشار نتنياهو إلى أنه يجري تحقيق كامل في الخطأ الذي وقع في رفح، مؤكدًا استمرار الضغط على حماس في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وفي ختام تصريحاته، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تستسلم وستواجه الضغوط بكل قوة، مشددًا على استمرار القتال حتى تحقيق جميع الأهداف المرسومة، مؤكدًا أنه لا بديل عن النصر في النهاية.