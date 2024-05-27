في طلب إحاطة.. برلماني يكشف حيلة الشركات المتسببة في أزمة نقص الدواء

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان وذلك بشأن النقص الشديد في الأدوية في السوق المصرية.

وقال النائب السيد شمس الدين، في طلب الإحاطة، إن المواطنين يعانون من نقص الأدوية سواء أدوية الأمراض المُزمنة أو غيرها، مشيرًا إلى أن هناك بعض شركات الأدوية لديها كميات من هذه الأدوية وترفض ضخها في الأسواق لأنها طلبت رفع الأسعار إلا أن وزارة الصحة رفضت هذا المطلب وهو ما نتج عنه تفاقم الأزمة.

وطالب عضو مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بسرعة إحالة طلب الإحاطة المقدم منه إلى لجنة الشؤون الصحية بالمجلس لمناقشته.

طلب إحاطة بشأن ارتفاع رسوم كارنية التأمين الصحي للطلاب

وأعلن “شمس الدين”، في وقت سابق، عن رفضه الخطاب الذي أرسلته الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، بشأن رفع رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس للعام الدراسي المقبل 2024/ 2025، حيث تم تحديد رسوم استخراج الكارنيه بمبلغ 10 جنيهات بدلًا من 1 جنيه.

وطالب "شمس الدين"، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في هذا القرار وتحديد رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس بمبلغ 5 جنيهات بدلًا من 10 جنيهات، واقترح أن تتحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 5 جنيهات من المصروفات المدرسية التي يتحملها الطلاب سنويًا.

كما طالب النائب شمس الدين، وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي بإعداد دراسة حول طلبة المدارس من ذوي الدخل المحدود لتحمل تكاليف المصروفات الدراسية ورسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأسر التي تفتقر إلى القدرة على تحمل هذه التكاليف.