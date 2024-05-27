الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير إسرائيلى: حماس تجدد قوتها والصراع معها سيستمر لسنوات

حماس
حماس

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، يوم الإثنين، إن حركة حماس تعيد تجديد قوتها، وأشار إلى أن الصراع ضدها سيطول لسنوات طويلة، مما دعاه للتأكيد على ضرورة الوصول لتسوية تتضمن تبادل الأسرى ووقف القتال في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأدلى آيزنكوت بهذه التصريحات خلال اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوم الإثنين، وفقًا للبث الرسمي العبري، دون الكشف عن مكان الاجتماع.

تشير التقارير إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حملة عسكرية في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 116 ألف فلسطيني، بين شهيد وجريح، وتسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية.

وفي تصريحه، أكد آيزنكوت أن حماس تعيد تجديد قوتها، مشيرًا إلى أن الحرب ضدها ستستمر لسنوات طويلة، معبرًا عن رفضه فكرة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة وإنهاء الصراع.

وأشار الوزير إلى أن الخطوة الصحيحة هى إيجاد حل للصراع في رفح، وفي الوقت نفسه، المضي قدمًا في صفقة لتبادل الأسرى التي ستؤدي إلى تجميد العمليات العسكرية مؤقتًا.

فيما أثار قصف إسرائيلي لمخيم للنازحين في منطقة تل السلطان برفح، انتقادات دولية واسعة، حيث أودى بحياة أكثر من 30 فلسطينيًا وإصابة العشرات، وذلك بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري في رفح.

وفي نهاية تصريحه، أكد آيزنكوت أن الحكومة الإسرائيلية منقسمة ولا تؤدي الغرض منها، وأنه يجب العمل على إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين في غزة كجزء من أي تسوية مستقبلية.

حكومة الحرب الإسرائيلية غادي إيزنكوت حماس تبادل الأسرى قطاع غزة أكتوبر 2023

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