برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة الترم الثاني

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بالجيزة، ردًا على تساؤلات الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الفترة الجارية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني الجيزة، لم يتحدد بشكل رسمي حتى الآن.

وأضاف سلومة، في تصريحات صحفية، أن مرحلة مراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة حتى الآن؛ لضمان حصول كل طالب على حقه تمهيدا لإعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وإعلانها رسميًا.

متى تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2024؟

في سياق متصل، كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة للفصل الدراسي الثاني نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت المصادر أن كشوف نتائج الطلاب سيتم إرسالها للمدارس بداية الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها رسميًا ونشرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عدة منصات لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس، إلكترونيًا، فور اعتمادها رسميًا من قبل اللواء أحمد راشد، تتمثل فيما يلي:-

تسجيل الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر النتيجة.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك من هنا.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني فور اعتمادها رسميًا من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.

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