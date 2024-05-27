ندعمه بـ110 مليارات جنيه.. الحكومة: لا بد من تحريك سعر رغيف الخبز

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رغيف الخبز سيظل مدعوما، ولكن لا بد أن يكون هناك تحرك يتناسب مع المتغيرات، خاصة أن مصر تنتج ١٠٠ مليار رغيف مدعم سنويا، تبيعه الدولة بـ ٥ قروش، أي أن إجمالي ما تتحمله الدولة 5 مليارات جنيه، وتم تخفيز الفلاح على توريد القمح، ونتيجة للظروف الاقتصادية وأسعار القمح العالمية كنا نشتريه بـ٢٤٠ دولارا قفز لـ ٥٠٠ دولار، أصدرها قرار بحافز استثنائي للتوريد بسعر ١٥٠٠ جنيه.

ما يورده الفلاح المصري يمثل من ٣٥ لـ٤٠% من احتياجاتنا لعمل رغيف الخبز

وأوضح خلال مؤتمر صحفي: بدأنا العام الحالي بتسعير 1250 وفقا لوزارة المالية وفى بداية التوريد وضعنا سعر ١٦٠٠ جنيه للتوريد، وما يورده الفلاح المصري يمثل من ٣٥ لـ٤٠% من احتياجاتنا لعمل رغيف الخبز، واليوم نتسلم القمح بسعر ٢٠٠٠ جنيه للإردب، وما سددناه حتى اللحظة ٤٠ مليار جنيه للفلاحين، إذا نتكلم عن ١٠٠ لـ ١١٠ مليارات جنيه دعم لرغيف الخبز، متابعا: “دائما نعمل على عدم تحمل المواطن أي زيادات لكن فعليا لا نستطيع أن نتحمل هذا الكلام للأبد، ولذا لا بد أن يحدث تحرك فى سعر رغيف الخبز”.

كما عبر رئيس الوزراء عن سعادته بجولة اليوم فى الإسكندرية، برفقة وزراء الصناعة والزراعة والاتصالات والإسكان، مؤكدا: “نركز على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات التي ستحقق النمو المنشود، ونناقش مع القطاع الخاص تزويد إنتاجه لتقليل الفجوة الاستيرادية”.

وتابع: مصر تستورد أكثر من ١٠٠ ألف طن لبن بودرة وتحدثنا مع مسئولى أول مصنع زرناه اليوم على إنشاء مصنع لإنتاج لبن البودرة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه بنهاية ٢٠٢٥ سيكون لدينا إنتاج التكييفات المركزية الضخمة، وكلها أمثلة تقودنا لتقليل الفجوة الاستيرادية، وهي أزمتنا الماضية وبدون تقليل الفجوة لن نحقق المرجو.