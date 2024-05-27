الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على مواعيد مباريات المنتخب القادمة

منتخب مصر
منتخب مصر

يبحث كثير من المتابعين عن مواعيد مباريات المنتخب القادمة، حيث أن منتخب مصر مُقبل على مباريات هامة في ظل سعيه نحو التأهل لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

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وكان منتخب مصر قد احتل المركز الثاني في بطولة كأس عاصمة مصر الودية التي أُقيمت في فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر مارس، بعد فوزه على نيوزيلاندا بهدف نظيف في دور نصف النهائي، والخسارة أمام كرواتيا في النهائي 4-2.

ويستعد منتخب مصر بقيادة “العميد” حسام حسن، لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يُذكر أن منتخب مصر قد انتصر على جيبوتي وسيراليون 6-0 و2-0 على الترتيب، في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

مواعيد مباريات المنتخب القادمة

ونستعرض تباعًا مواعيد مباريات المنتخب القادمة:

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس 6 يونيو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويطير منتخب مصر عقب تلك المباراة مباشرة، لمواجهة مضيفه غينيا بيساو، يوم الاثنين 10 يونيو في تمام الثامنة مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

جدير بالذكر أن معسكر المنتخب المصري يبدأ غدًا الثلاثاء يوم 28 مايو بتواجد 25 لاعبًا.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد منتخب بوركينا فاسو، في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غينيا بيساو، الذي يتواجد في المركز الثالث، بنفس الرصيد.

فيما يأتي منتخب سيراليون في المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن إثيوبيا، صاحبة المركز الخامس، فيما يتذيل منتخب جيبوتي، ترتيب المجموعة، دون رصيد من النقاط.

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