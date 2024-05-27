الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنتخب يقرر ضم إبراهيم عادل بدلًا من رمضان صبحي

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن  انضمام إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لقائمة الفريق استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو  ، بدلا من رمضان صبحي.

 لتصبح القائمة ٢٦ لاعبا وهم: 
محمد الشناوي 
مصطفي شوبير 
محمد عواد 
مهدي سليمان 
محمد عبد المنعم
رامي ربيعه 
ياسر إبراهيم 
احمد رمضان بيكهام 
محمد هاني 
أكرم توفيق 
محمد حمدي 
احمد فتوح 
مروان عطية 
حمدي فتحي 
احمد نبيل كوكا 
امام عاشور 
احمد سيد زيزو 
ناصر ماهر 
إبراهيم عادل 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفي محمد 
محمد الشامي 
أحمد أمين أوفا 
محمد شريف

ستضيف منتخب مصر، نظيره البوركيني، يوم السادس من يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة الجولة الثالثة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 
بعدها، سيحل منتخب مصر، ضيفا على غينيا بيساو، يوم العاشر من نفس الشهر، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد 24 سبتمبر في العاصمة بيساو.

موقف مجموعة مصر في تصفيات مونديال 2026
يحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غينيا بيساو، صاحبة المركز الثالث، بنفس الرصيد.

ويأتي منتخب سيراليون، المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن إثيوبيا، صاحبة المركز الخامس، فيما يتذيل منتخب جيبوتي، ترتيب المجموعة، دون رصيد من النقاط.

 

 

منتخب مصر حسام حسن إبراهيم عادل بيراميدز بوركينا فاسو

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