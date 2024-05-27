الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب اللويحي المتعدد وكيفية علاجه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

التصلب اللويحي المتعدد (Multiple Sclerosis) هو مرض مزمن ومعقد يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر بشكل خاص على الدماغ والحبل الشوكي، ويعد هذا المرض من الأمراض المناعية الذاتية، حيث يهاجم جهاز المناعة الغمد المياليني الذي يغلف الألياف العصبية، مما يتسبب في تلفها ويؤدي إلى تباطؤ أو توقف الإشارات العصبية بين الدماغ وبقية الجسم.

ويتفاوت تأثير التصلب اللويحي المتعدد من شخص لآخر، حيث يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، مثل الإرهاق، ومشاكل الحركة، والاضطرابات البصرية، والتنميل، والضعف العضلي، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لهذا المرض لا يزال مجهولًا، فإن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة.

 وبالرغم من عدم وجود علاج شافٍ، فإن التقدم الطبي أتاح العديد من العلاجات التي تساعد في السيطرة على الأعراض وتقليل تكرار الانتكاسات، مما يساهم في تحسين جودة حياة المرضى.

و في هذا السياق، نسلط الضوء على التصلب اللويحي المتعدد، من خلال استعراض أسبابه، وأعراضه، وأنواعه، وطرق تشخيصه، وأساليب علاجه، بالإضافة إلى استراتيجيات الإدارة والدعم الضرورية للتعايش مع هذا المرض.

أعراض الإصابة بالتصلب اللويحي المتعدد

تختلف أعراض التصلب اللويحي المتعدد بشكل كبير بين الأفراد ويمكن أن تشمل

- الإرهاق: التعب الشديد غير المبرر.

- مشاكل في المشي: صعوبة في التوازن وتنسيق الحركة.

- اضطرابات بصرية: مثل الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجزئي أو الكامل.

- التنميل والوخز: خاصة في الأطراف والوجه.

- الضعف العضلي: قد يتأثر جانب واحد من الجسم أو كلا الجانبين.

- مشاكل في النطق والبلع.

- الدوار وفقدان التوازن.

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أسباب الإصابة بالتصلب اللوحي المتعدد

السبب الدقيق للتصلب اللويحي المتعدد غير معروف، لكن يُعتقد أن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية تساهم في تطور المرض. قد تشمل هذه العوامل:

- الجينات: وجود تاريخ عائلي للمرض يزيد من خطر الإصابة.

- العوامل البيئية: مثل نقص فيتامين D، والتعرض لفيروسات معينة.

أنواع التصلب اللوحي المتعدد

هناك أربعة أنواع رئيسية من التصلب اللويحي المتعدد:

1. الانتكاسي المتحسن (RRMS): الأكثر شيوعًا، يتميز بانتكاسات حادة تتبعها فترات من التحسن.

2. الثانوي المتقدم (SPMS): يبدأ كنوع انتكاسي متحسن ويتحول إلى تقدم مستمر في الأعراض.

3. الأولي المتقدم (PPMS): تقدم مستمر في الأعراض منذ البداية بدون انتكاسات واضحة.

4. التصلب المتكرر المتقدم (PRMS): نادر، يتميز بنوبات انتكاسية تترافق مع تقدم مستمر في الأعراض.

العلاج

لا يوجد علاج شافٍ للتصلب اللويحي المتعدد، ولكن هناك علاجات تساعد في السيطرة على الأعراض وتقليل وتيرة الانتكاسات. تشمل العلاجات:

- الأدوية المعدلة للمرض: مثل إنترفيرون بيتا.

-العلاجات المناعية: مثل الأدوية المثبطة للمناعة.

- العلاجات الداعمة: مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي لتحسين الحركة ووظائف الجسم.

- العلاجات البديلة: مثل التمارين الرياضية والتغذية السليمة وإدارة الإجهاد.

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